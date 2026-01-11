Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 20:09

Британия поставит Украине три пробные ракеты Nightfall

DM: Великобритания разработает для Украины новую баллистическую ракету

Великобритания готовится разработать для Украины новую баллистическую ракету Nightfall с дальностью полета до 300 миль (480 км), сообщает Daily Mail. По данным газеты, ракеты будут оснащены боеголовками массой 200 кг.

Министерство обороны Великобритании уже направило запрос нескольким компаниям с предложением создать и поставить три опытных образца в рамках контракта на сумму 9 млн фунтов стерлингов (около 954 млн рублей). Примерные сроки выполнения работ неизвестны.

Тем временем Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что украинские подразделения начали эксплуатацию мобильного зенитного комплекса Tempest, тайно переданного США. Комплекс представляет собой легкое багги, оснащенное пусковой установкой для двух ракет. Ранее система демонстрировалась лишь на выставке AUSA в Вашингтоне в октябре 2025 года.

До этого появилась информация, что США перебросили самолеты C-17 Globemaster и вертолеты AC-130J Ghostrider на авиабазы в Великобритании. Известно, что на трех базах в Саффолке и Глостершире приземлился флот как минимум из 14 транспортных самолетов и двух тяжело вооруженных вертолетов.

