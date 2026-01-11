Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 20:51

Побережье Ялты накрыло штормом

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Море у берегов Ялты штормит, а в городских реках ожидается подъем уровня воды из-за обильных осадков на плато Ай-Петри, сообщила глава администрации города Янина Павленко в Telegram-канале. По ее словам, за субботу в регионе выпало 27 миллиметров осадков, а на плато — 65 миллиметров.

Ялту накрыло штормом, море сильно волнуется. Прошу всех, кто решил прогуляться на набережной, соблюдать осторожность, — написала она.

Павленко также рассказала, что с начала шторма в Единую дежурно-диспетчерскую службу Ялты поступило уже 1063 обращения. По оперативным данным, последствиями непогоды стали два поваленных дерева, обрушение подпорной стены, подтопления по семи адресам и авария на электросети.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что ближайшей ночью на Московский регион обрушится южный циклон. За сутки ожидается выпадение осадков в размере от трех до восьми миллиметров. До этого в столице наблюдался рекордный снегопад за последние 56 лет. За сутки количество осадков достигло 42% от нормы за месяц.

Ялта
штормы
погода
моря
