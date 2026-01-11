Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 20:36

Столичный дептранс обратился к москвичам с одной просьбой после праздников

Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт в первый рабочий день

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Жителей Москвы попросили использовать общественный транспорт после сильного снегопада, сообщает столичный дептранс. В публикации говорится, что атмосферные осадки ожидаются 12 января.

По прогнозам синоптиков, завтра в течение дня в Москве ожидается снег. Возможно образование гололедицы. Рекомендуем водителям для поездок использовать городской транспорт, — говорится в сообщении.

Кроме того, водителей грузового транспорта попросили иметь при себе цепи противоскольжения, лопату и буксировочный трос, а также не допускать перегруза автомобиля и заранее планировать маршрут с учетом метеоусловий. Также автомобилистам напомнили о соблюдении правил безопасности вблизи пешеходных переходов.

Ранее сообщалось, что снегопад, обрушившийся на Москву 9 января, стал одним из самых интенсивных за всю историю метеонаблюдений. Он занял пятое место в рейтинге и третье — с начала XXI века. За сутки выпало 21,4 мм осадков, что составляет 40% месячной нормы. Предыдущий рекорд был установлен в 1976 году.

Москва
дороги
снегопады
осадки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Mash: Долина отправилась в Абу-Даби во время разбирательств с квартирой
Пожилой россиянин погиб в лобовом столкновении иномарок
Подростков-вандалов из-за граффити на стене дома заставили убирать снег
Неизвестные ночью протаранили стеклянную дверь торгового центра
Стала известна судьба пропавшей на башкирском водохранилище девочки
Побережье Ялты накрыло штормом
Захарова пообещала «неотвратимое наказание» за атаку ВСУ на Воронеж
Дубцова поделилась фотографиями с возлюбленным
ФРГ захотела создать новую миссию НАТО после притязаний США на Гренландию
Мадуро через сына передал сторонникам два важных послания
На борьбу со снежным коллапсом в Москве бросили 15 тыс. единиц техники
Глава Минэнерго рассказал, как долго Венесуэла будет под контролем США
Столичный дептранс обратился к москвичам с одной просьбой после праздников
Бузова высказала недовольство одной категории москвичей
Раскрыта личность погибшей от атаки ВСУ жительницы Воронежа
В Конгрессе США потребовали от Украины ответить за захват храмов УПЦ
Трамп «раскурил» кубинскую сигару
«Скоро буду там»: сын свергнутого иранского шаха раскрыл планы
Британия поставит Украине три пробные ракеты Nightfall
Женщина родила «пьяного» ребенка: что об этом известно, как так получилось
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.