Столичный дептранс обратился к москвичам с одной просьбой после праздников Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт в первый рабочий день

Жителей Москвы попросили использовать общественный транспорт после сильного снегопада, сообщает столичный дептранс. В публикации говорится, что атмосферные осадки ожидаются 12 января.

По прогнозам синоптиков, завтра в течение дня в Москве ожидается снег. Возможно образование гололедицы. Рекомендуем водителям для поездок использовать городской транспорт, — говорится в сообщении.

Кроме того, водителей грузового транспорта попросили иметь при себе цепи противоскольжения, лопату и буксировочный трос, а также не допускать перегруза автомобиля и заранее планировать маршрут с учетом метеоусловий. Также автомобилистам напомнили о соблюдении правил безопасности вблизи пешеходных переходов.

Ранее сообщалось, что снегопад, обрушившийся на Москву 9 января, стал одним из самых интенсивных за всю историю метеонаблюдений. Он занял пятое место в рейтинге и третье — с начала XXI века. За сутки выпало 21,4 мм осадков, что составляет 40% месячной нормы. Предыдущий рекорд был установлен в 1976 году.