11 января 2026 в 15:00

Весь ужин заменит один салат — «Гнездо» с курицей и черносливом. Изысканно и сытно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот салат — настоящий кулинарный манифест в пользу сытного и изысканного ужина без долгого стояния у плиты. Сочетание нежного куриного филе с бархатистым и сладковатым черносливом, пикантным сыром и хрустящими грецкими орехами создает удивительно гармоничную и богатую вкусовую палитру. А его форма, напоминающая уютное гнездышко, делает подачу эффектной и аппетитной. Это блюдо действительно способно в одиночку выступить в роли полноценного приема пищи, подарив и насыщение, и гастрономическое удовольствие.

Для приготовления вам понадобится: 300 граммов отварного или запеченного куриного филе, 150 граммов чернослива без косточек, 100 граммов твердого сыра, 70 граммов грецких орехов, три зубчика чеснока, 200 граммов майонеза, соль по вкусу и пучок зелени для украшения. Чернослив залейте кипятком на десять минут для мягкости, затем обсушите и мелко нарежьте. Орехи слегка подсушите на сухой сковороде. Курицу и сыр нарежьте небольшими кубиками или разберите на волокна. Все подготовленные ингредиенты, кроме орехов, смешайте в миске, добавьте пропущенный через пресс чеснок, майонез и соль. Готовую салатную массу выложите на тарелку горкой, сформировав углубление в центре. Обильно посыпьте сверху измельченными грецкими орехами, чтобы они имитировали гнездо, и украсьте зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

рецепты
салаты
кулинария
ужины
курица
