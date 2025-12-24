«Проглоти язык» с копченой скумбрией: готовьте на Новый год как салат или начинку для тарталеток

Приготовьте на Новый год невероятно пикантную универсальную закуску «Проглоти язык», которую можно подавать как салат или использовать как начинку для тарталеток и намазку на багет.
Вкус получается насыщенным, с дымными нотами копченой рыбы и ароматом грибов, которые связывает сливочная заправка. Это блюдо гарантированно станет хитом любого застолья.
Вам понадобится: 1 копченая скумбрия, 3 отварных яйца, 200 г шампиньонов, 3 ст. л. сметаны, 2 ст. л. майонеза, соль, черный перец, зеленый лук по вкусу. Скумбрию разберите на филе, удалите кожу и кости, мелко нарежьте. Яйца натрите. Грибы нарежьте и обжарьте. Все подготовленные ингредиенты сложите в миску. Добавьте сметану и майонез, тщательно перемешайте. Попробуйте и при необходимости добавьте соль и перец — скумбрия уже соленая, так что будьте осторожны. Охладите закуску в холодильнике 30–60 минут для пропитки.
