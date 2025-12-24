Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 05:46

«Проглоти язык» с копченой скумбрией: готовьте на Новый год как салат или начинку для тарталеток

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовьте на Новый год невероятно пикантную универсальную закуску «Проглоти язык», которую можно подавать как салат или использовать как начинку для тарталеток и намазку на багет.

Вкус получается насыщенным, с дымными нотами копченой рыбы и ароматом грибов, которые связывает сливочная заправка. Это блюдо гарантированно станет хитом любого застолья.

Вам понадобится: 1 копченая скумбрия, 3 отварных яйца, 200 г шампиньонов, 3 ст. л. сметаны, 2 ст. л. майонеза, соль, черный перец, зеленый лук по вкусу. Скумбрию разберите на филе, удалите кожу и кости, мелко нарежьте. Яйца натрите. Грибы нарежьте и обжарьте. Все подготовленные ингредиенты сложите в миску. Добавьте сметану и майонез, тщательно перемешайте. Попробуйте и при необходимости добавьте соль и перец — скумбрия уже соленая, так что будьте осторожны. Охладите закуску в холодильнике 30–60 минут для пропитки.

Ранее стало известно, как приготовить салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово.

