Картофельные кругетсы — беру обычную картошку и готовлю нереальную вкуснятину для всей семьи

Из самой простой картошки можно сделать хрустящую закуску, которая улетает со стола быстрее котлет. Снаружи — золотистая корочка из сухарей, внутри — нежная серединка с тёртым сыром и ароматным чесноком. Картофельные кругетсы — это просто, бюджетно и очень вкусно. Идеально подойдут к ужину, как гарнир или самостоятельная закуска с любимым соусом.

Ингредиенты: картофель — 400 г, крахмал — 3–4 ст. л., твёрдый сыр (тёртый) — 80–100 г, чеснок — 1–2 зубчика, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, панировочные сухари — для обваливания, растительное масло — для жарки.

Картофель очищают, нарезают кусочками и отваривают в подсоленной воде до мягкости. Затем воду сливают и разминают в однородное пюре. В горячую массу добавляют тёртый сыр, измельчённый чеснок, соль, перец и крахмал, всё тщательно перемешивают. Из картофельной массы формируют небольшие шарики, обваливают их в панировочных сухарях, чтобы получилась аппетитная корочка. В сковороде разогревают масло и обжаривают кругетсы с двух сторон до румяности и хруста. Получается невероятно ароматно, сытно и по-домашнему уютно — такая картошка нравится и детям, и взрослым.

