Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 14:02

Картофельные кругетсы — беру обычную картошку и готовлю нереальную вкуснятину для всей семьи

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Из самой простой картошки можно сделать хрустящую закуску, которая улетает со стола быстрее котлет. Снаружи — золотистая корочка из сухарей, внутри — нежная серединка с тёртым сыром и ароматным чесноком. Картофельные кругетсы — это просто, бюджетно и очень вкусно. Идеально подойдут к ужину, как гарнир или самостоятельная закуска с любимым соусом.

Ингредиенты: картофель — 400 г, крахмал — 3–4 ст. л., твёрдый сыр (тёртый) — 80–100 г, чеснок — 1–2 зубчика, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, панировочные сухари — для обваливания, растительное масло — для жарки.

Картофель очищают, нарезают кусочками и отваривают в подсоленной воде до мягкости. Затем воду сливают и разминают в однородное пюре. В горячую массу добавляют тёртый сыр, измельчённый чеснок, соль, перец и крахмал, всё тщательно перемешивают. Из картофельной массы формируют небольшие шарики, обваливают их в панировочных сухарях, чтобы получилась аппетитная корочка. В сковороде разогревают масло и обжаривают кругетсы с двух сторон до румяности и хруста. Получается невероятно ароматно, сытно и по-домашнему уютно — такая картошка нравится и детям, и взрослым.

Ранее мы делились рецептом из банки горошка и свёклы. Хит из самых обычных продуктов.

Проверено редакцией
Читайте также
Розочки из картошки и бекона буду делать на 23 Февраля и 8 Марта — эффектное блюдо из простых продуктов
Общество
Розочки из картошки и бекона буду делать на 23 Февраля и 8 Марта — эффектное блюдо из простых продуктов
Картофельные деруны: ни грамма муки, только картошка, лук и яйцо. Выходят кружевные, с пузырьками
Общество
Картофельные деруны: ни грамма муки, только картошка, лук и яйцо. Выходят кружевные, с пузырьками
Цветные блины со свеклой: забудьте про скучную выпечку
Семья и жизнь
Цветные блины со свеклой: забудьте про скучную выпечку
Всего пачка творога, масло, мука и щепотка любви — и на столе гора творожных шариков в сахарной пудре
Общество
Всего пачка творога, масло, мука и щепотка любви — и на столе гора творожных шариков в сахарной пудре
Закуска на помидорах: фасолевый паштет с грецкими орехами и чесноком. Постный сытный изысканный рецепт за 15 минут
Общество
Закуска на помидорах: фасолевый паштет с грецкими орехами и чесноком. Постный сытный изысканный рецепт за 15 минут
картошка
картофель
простой рецепт
перекусы
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аналитик рассказала, как изменится стоимость недвижимости в марте
Судья удовлетворил одну просьбу представителя Долиной по новому заседанию
Представитель Долиной раскрыл детали дела об угрозах в адрес певицы
Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Коростелев пошутил, что останется должником порнозвезды Рок после секс-пари
Актер Копейкин рассказал о нескольких расставаниях
Политолог ответил, почему Порошенко постоянно пытается задеть Зеленского
Глава Верховного суда пообещал жестко пресекать любые проявления коррупции
Крыша цеха автозавода рухнула на людей под Липецком
Путин указал на нюанс в правиле «вор должен сидеть в тюрьме»
Звезда кулачных боев сразится с «Шеф-Поваром» на турнире IBA Bare Knuckle
Киркоров готовит возвращение Пугачевой: что будет с Галкиным
Россиянин остался на СВО после потери отца, брата и дяди
Популярный американский рэпер внезапно умер в 25 лет
В Италии могут принять скандальное решение по российским паралимпийцам
Обещал педофилу «поиграть»: за что задержали сына Елизаветы II?
Путин заявил, что в России нехватка судей составляет около 15%
Путин раскрыл, как суды влияют на доверие россиян к власти
Названа главная цель США в создании платформы для борьбы с цензурой
Экипаж вертолета спас группу дайверов от 4,5-метровой акулы-людоеда
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.