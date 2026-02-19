Зимняя Олимпиада — 2026
Всегда держу дома баночку горошка для этого салата с пекинской капустой: дешево и вкусно

Фото: D-NEWS.ru
Всегда держу дома баночку горошка для этого салата с пекинской капустой. Получается дешево и умопомрачительно вкусно! Это блюдо готовится за 10 минут, идеально подходит к мясу, рыбе или как самостоятельный легкий ужин.

Его прелесть в потрясающей гармонии хрустящей сочности капусты, нежной сладости консервированного горошка и яркого, освежающего аромата укропа, которые вместе создают невероятно легкий, свежий и насыщенный вкус.

Для приготовления понадобится: половина кочана пекинской капусты (около 300 г), 1 банка консервированного зеленого горошка, большой пучок свежего укропа (чем больше, тем лучше), майонез, соль по вкусу. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте и слегка помните руками в миске, чтобы она стала чуть мягче и дала сок. Укроп мелко порубите. С горошка слейте всю жидкость. Соедините в большой миске капусту, горошек и укроп. Посолите по вкусу. Заправьте майонезом и тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Дайте салату постоять 10-15 минут перед подачей — за это время капуста пропитается соками и заправкой, вкус станет более гармоничным.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Лесной» с курицей и грибами: до чего же вкусный, а готовится без слоев и изысканных продуктов.

Проверено редакцией
