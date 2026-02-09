Салат «Лесной» с курицей и грибами: до чего же вкусный, а готовится без слоев и изысканных продуктов

Салат «Лесной» — в нем гармонично сочетаются нежная курица, обжаренные грибы с карамелизированным луком, сладкая кукуруза и маринованные огурцы. До чего же он вкусный, а готовится без слоев и изысканных продуктов!

Для приготовления понадобится: 300 г отварного куриного филе, 300 г свежих шампиньонов или любых лесных грибов, 1 крупная луковица, 3 маринованных огурца, 3 отварных яйца, 1 банка консервированной кукурузы, пучок свежего укропа, майонез, соль, черный перец.

Рецепт: курицу нарежьте кубиками. Грибы нарежьте пластинками. Лук мелко нарежьте. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и жарьте, помешивая, до готовности и выпаривания жидкости, посолите и поперчите. Остудите. Яйца и маринованные огурцы нарежьте кубиками. Укроп мелко порубите. В салатнице соедините все подготовленные ингредиенты: курицу, остывшие грибы с луком, огурцы, яйца, кукурузу и большую часть укропа. Заправьте майонезом, добавьте соль и перец по вкусу. Перемешайте. Перед подачей украсьте оставшимся укропом.

