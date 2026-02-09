Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 09:31

Салат «Лесной» с курицей и грибами: до чего же вкусный, а готовится без слоев и изысканных продуктов

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Салат «Лесной» — в нем гармонично сочетаются нежная курица, обжаренные грибы с карамелизированным луком, сладкая кукуруза и маринованные огурцы. До чего же он вкусный, а готовится без слоев и изысканных продуктов!

Для приготовления понадобится: 300 г отварного куриного филе, 300 г свежих шампиньонов или любых лесных грибов, 1 крупная луковица, 3 маринованных огурца, 3 отварных яйца, 1 банка консервированной кукурузы, пучок свежего укропа, майонез, соль, черный перец.

Рецепт: курицу нарежьте кубиками. Грибы нарежьте пластинками. Лук мелко нарежьте. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и жарьте, помешивая, до готовности и выпаривания жидкости, посолите и поперчите. Остудите. Яйца и маринованные огурцы нарежьте кубиками. Укроп мелко порубите. В салатнице соедините все подготовленные ингредиенты: курицу, остывшие грибы с луком, огурцы, яйца, кукурузу и большую часть укропа. Заправьте майонезом, добавьте соль и перец по вкусу. Перемешайте. Перед подачей украсьте оставшимся укропом.

Ранее стало известно, как приготовить сытный салат с пекинской капустой: ничего варить не нужно, просто нарезали ингредиенты и можно есть.

Проверено редакцией
Читайте также
Даже те, кто не любит печень, просят добавку: запекаю ее под овощной шубой — получается мягкой, сочной и без горечи
Общество
Даже те, кто не любит печень, просят добавку: запекаю ее под овощной шубой — получается мягкой, сочной и без горечи
Эти коврижки — мой телепорт в детство: готовлю шоколадно-медовую вкусноту. Равнодушным не оставит
Общество
Эти коврижки — мой телепорт в детство: готовлю шоколадно-медовую вкусноту. Равнодушным не оставит
Большая мягкая ватрушка с творогом и ягодами: вкуснейшая альтернатива чизкейкам и запеканкам
Общество
Большая мягкая ватрушка с творогом и ягодами: вкуснейшая альтернатива чизкейкам и запеканкам
Переполнен витаминами: просто улетный салат из свеклы и печени — гости всегда в восторге
Общество
Переполнен витаминами: просто улетный салат из свеклы и печени — гости всегда в восторге
Быстрый салат с копченой курицей: рецепт без майонеза, но с дымком
Семья и жизнь
Быстрый салат с копченой курицей: рецепт без майонеза, но с дымком
салаты
рецепты
грибы
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ФХР связали допуск России к соревнованиям с решением МОК
Онколог назвал главную причину развития рака желудка
Топливный кризис парализовал авиацию на Кубе
Пособник покушения на генерала Алексеева признал вину
Корба рассказал, куда должен был улететь после покушения на Алексеева
Появились подробности вербовки исполнителя покушения на генерала Алексеева
Пушилин рассказал, к какому крупному городу в ДНР продвинулись ВС России
ФБР пришло к неожиданному выводу по делу Эпштейна
В ФСБ сообщили о сумме, обещанной за покушение на генерала Алексеева
В Германии раскрыли, как на самом деле тратится электроэнергия на Украине
Подозреваемые в покушении на генерала Алексеева назвали заказчика
В Киеве взорвалась трансформаторная подстанция
Маск предложил помощь тем, кто даст показания по делу Эпштейна
Лавров связал политику Европы в Черном море и Арктике
В вербовке исполнителя покушения на Алексеева нашли след польских спецслужб
Малинин принес США золото Игр-2026 в Милане
«Давайте будем откровенны»: дипломат о позиции России по Украине
«В поле нашли»: раскрыта страшная судьба пропавшего под Саратовом мальчика
Раскрыто, как быстро определили стрелявшего в генерала Алексеева
Стало известно, сколько россиян выйдут на старт в третий день Олимпиады
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.