Сытный салат с пекинской капустой: ничего варить не нужно, просто нарезали ингредиенты и можно есть

Этот сытный салат с пекинской капустой отлично дополнит обед или ужин и подойдет для встречи гостей. Для него ничего не нужно варить, просто нарезали ингредиенты, перемешали и можно есть!

Для приготовления понадобятся: 1 небольшой кочан пекинской капусты, 2 средних помидора, 200 г копчено-вареной колбасы, 4 маринованных огурца среднего размера, 150 г твердого сыра, майонез для заправки, соль и перец по вкусу. Пекинскую капусту нашинкуйте тонкой соломкой. Помидоры и маринованные огурцы нарежьте некрупными кубиками. Колбасу нарежьте соломкой или кубиками аналогично огурцам. Сыр натрите на крупной терке. В большом салатнике смешайте все подготовленные ингредиенты. Заправьте салат майонезом, добавьте соль и черный перец по желанию. Салат можно подавать сразу же, дав ему лишь пару минут, чтобы вкусы немного объединились.

