Легкая версия салата с курицей и ананасами — с пекинской капустой и без капли майонеза

Легкая версия салата с курицей и ананасами — с пекинской капустой и без капли майонеза

Легендарный салат с курицей и ананасами можно приготовить в легкой версии с пекинской капустой и без капли майонеза. Это блюдо сочетает в себе сытность и невероятную свежесть, идеально подходя для ужина или праздника.

Для приготовления понадобится: 300 г отварного или запеченного куриного филе, половина небольшого кочана пекинской капусты, 1 банка консервированных ананасов, 1 банка консервированной кукурузы, небольшой пучок зеленого лука или петрушки. Для заправки: 150 г натурального греческого йогурта, 1–1,5 ст. л. зернистой горчицы, соль, черный перец по вкусу.

Куриное филе нарежьте небольшими кубиками. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Ананасы откиньте на дуршлаг, чтобы стек сироп, и нарежьте кубиками. Кукурузу слейте. Зелень мелко порубите. В большой салатнице смешайте все ингредиенты. В отдельной миске приготовьте соус: соедините йогурт, горчицу, соль и перец.

Заправьте салат соусом прямо перед подачей и перемешайте, чтобы все компоненты пропитались. Дайте настояться 5–10 минут — и можно наслаждаться!

Ранее стало известно, как приготовить салат «Дары русалки» с крабовыми палочками.