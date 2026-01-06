Атака США на Венесуэлу
С крабовыми палочками готовлю исключительно салат «Дары русалки»: нежный, свежий и эффектный

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
С крабовыми палочками готовлю исключительно салат «Дары русалки». Его вкус нежный свежий, а внешний вид эффектный. И при этом собирается без слоев.

Вкус — объедение: сладковатые крабовые палочки, упругие кальмары, нейтральный рис и хрустящий огурец создают гармоничную композицию. Это блюдо поразит гостей и видом, и вкусом.

Вам понадобится: 200 г крабовых палочек, 300 г кальмаров, 100 г отварного риса, 1 свежий огурец, 3 яйца, майонез, соль. Ключевой момент — правильно сварить кальмаров, чтобы они не стали резиновыми. Опустите тушки в кипящую подсоленную воду ровно на 2 минуты, затем сразу выньте и остудите в холодной воде. Нарежьте их соломкой или кольцами. В глубокой салатнице смешайте кальмары, нарезанные кубиком крабовые палочки, остывший рис, нарезанный кубиком огурец и тертые яичные белки. Заправьте салат майонезом, посолите по вкусу, аккуратно перемешайте. Сверху посыпьте тертыми желтками. По желанию украсьте имитированной или настоящей красной икрой.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Дамский каприз» с черносливом.

