С крабовыми палочками готовлю исключительно салат «Дары русалки»: нежный, свежий и эффектный

С крабовыми палочками готовлю исключительно салат «Дары русалки». Его вкус нежный свежий, а внешний вид эффектный. И при этом собирается без слоев.

Вкус — объедение: сладковатые крабовые палочки, упругие кальмары, нейтральный рис и хрустящий огурец создают гармоничную композицию. Это блюдо поразит гостей и видом, и вкусом.

Вам понадобится: 200 г крабовых палочек, 300 г кальмаров, 100 г отварного риса, 1 свежий огурец, 3 яйца, майонез, соль. Ключевой момент — правильно сварить кальмаров, чтобы они не стали резиновыми. Опустите тушки в кипящую подсоленную воду ровно на 2 минуты, затем сразу выньте и остудите в холодной воде. Нарежьте их соломкой или кольцами. В глубокой салатнице смешайте кальмары, нарезанные кубиком крабовые палочки, остывший рис, нарезанный кубиком огурец и тертые яичные белки. Заправьте салат майонезом, посолите по вкусу, аккуратно перемешайте. Сверху посыпьте тертыми желтками. По желанию украсьте имитированной или настоящей красной икрой.

