18 февраля 2026 в 18:50

В России предложили застраивать города арендными домами

«ДОМ.РФ» построит во всех городах-миллионниках арендные дома

Виталий Мутко Виталий Мутко Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Арендные дома появятся во всех российских городах-миллионниках, рассказал гендиректор компании «ДОМ.РФ» Виталий Мутко по случаю Дня инвестора. По его словам, которые приводит ТАСС, уже через несколько лет такая недвижимость станет новым трендом. Мутко подчеркнул, что далеко не все россияне хотят быть собственниками.

Я абсолютно уверен, что через несколько лет доходные арендные дома будут неким трендом. Не все хотят быть собственниками, кто-то хочет квартиру в аренду. Наши планы — во всех миллионниках создать такие дома, — отметил глава компании.

Он добавил, что «ДОМ.РФ» предложил государству целый ряд механизмов, позволяющих субсидировать арендную плату. В скором времени компания введет уже четыре таких дома. Часть из них будет построена в Липецке.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предположил, что уже в 2026 году цены на недвижимость в стране могут снизиться, что сделает ее более привлекательной для вложений граждан. Кроме того, по его словам, депозиты в банках сохранят свою популярность.

Россия
недвижимость
жилье
квартиры
аренда
дома
