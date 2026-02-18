Зимняя Олимпиада — 2026
Надоели обычные блины? Готовим салат с ними за 15 минут!

Салат с блинами
Если блинов напекли слишком много и обычные с начинкой уже приелись, этот салат — идеальное решение. Он превращает остатки выпечки в оригинальное блюдо, которое выглядит празднично и вкусно. Блинчики, нарезанные соломкой и обжаренные до хруста, заменяют здесь гренки или лапшу, а курица с овощами делают салат сытным и свежим одновременно. Гости точно не догадаются, что главный ингредиент — вчерашние блины.

Нарежьте 3-4 готовых тонких блина неширокими полосками, как лапшу. Обжарьте их на сухой сковороде или с каплей масла до легкого хруста — буквально 2–3 минуты, постоянно помешивая. Отварите одно куриное филе, остудите и разберите на волокна или нарежьте кубиками. Один свежий огурец нарежьте тонкой соломкой, а пучок зеленого лука и пучок укропа мелко порубите.

Смешайте в миске курицу, огурец, зелень и половину блинной соломки. Заправьте смесью из 3 ст. л. сметаны, 1 ч. л. горчицы и соли с перцем. Выложите салат горкой, сверху посыпьте оставшимися хрустящими блинами — они должны остаться наверху и не размокнуть.

  • Совет: для пикантности добавьте в заправку зубчик чеснока или ложку соевого соуса вместо соли.

Как приготовить традиционный сбитень на Масленицу, смотрите в нашем материале.

