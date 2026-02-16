Зимняя Олимпиада — 2026
Сбитень — лучше чая! Готовим традиционный напиток на Масленицу за 20 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Задолго до появления чая на русских столах царил сбитень — ароматный медовый напиток с травами и специями. Его пили по утрам вместо кофе, согревались им в мороз и покупали на ярмарках. На Масленицу, когда блины едят всю неделю, сбитень становится идеальным дополнением: он помогает пищеварению, согревает и создает то самое праздничное настроение. Готовится просто, а пахнет на всю квартиру имбирем, гвоздикой и мятой.

В сотейнике смешайте 500 мл воды и 100 г меда. Лучше брать липовый или цветочный. Нагревайте на среднем огне, постоянно помешивая, пока мед полностью не растворится. Как только смесь закипит, сразу убавляйте огонь до минимума — кипятить мед нельзя, иначе он потеряет все полезные свойства.

Добавьте в кастрюлю специи: 1 палочку корицы (или 1 ч. л. молотой), 3 бутона гвоздики, 2 горошины душистого перца, небольшой кусочек имбиря (около 2 см), натертый на терке, и 1 ст. л. сушеной мяты или мелиссы. Если любите цитрусовые нотки, бросьте пару долек лимона или апельсина вместе с цедрой — они придадут напитку свежесть.

Варите сбитень на самом медленном огне под крышкой 15 минут. За это время специи отдадут напитку свой аромат, а мед не потеряет пользу. Готовый сбитень процедите через сито или марлю, чтобы убрать перец и гвоздику. Подавайте горячим с веточкой мяты и ломтиком лимона.

  • Совет: добавьте в готовый сбитень 50 мл красного вина или рома — так делали в старину на ярмарках, чтобы напиток лучше согревал.

