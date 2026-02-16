Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 07:15

Сладкое к чаю за 15 минут: 6 лучших рецептов быстрого печенья

Домашнее печенье: быстрый рецепт Домашнее печенье: быстрый рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Домашняя выпечка — это не всегда многочасовое стояние у плиты и горы продуктов. Иногда достаточно всего 15–30 минут, чтобы приготовить ароматное лакомство, которое выручит в любой ситуации, будь то внезапный визит друзей или желание съесть что-нибудь сладенькое к вечернему чаю.

В нашей подборке вы найдете варианты на любой вкус: от хрустящего печенья на растительном масле до нежного десерта на сметане.

Печенье «Тройка»: всего 3 ингредиента

Такое печенье готовится проще простого: нужно только три продукта.

Разотрите 100 г качественного сливочного масла комнатной температуры с 50 г сахарной пудры до однородной массы. Затем всыпьте 150 г муки и замесите эластичное тесто. Сформируйте из него небольшие шарики, переложите заготовки на противень и слегка прижмите вилкой. Выпекайте 15–20 минут в духовке, разогретой до 180 °C. В результате получается рассыпчатое, тающее во рту печенье.

Быстрое песочное печенье

Для приготовления классического рассыпчатого печенья соедиините 200 г муки и 80 г сахарного песка. Натрите крупно 100 г хорошо охлажденного сливочного масла и быстро перетрите смесь руками в маслянистую крошку. Вбейте одно куриное яйцо и оперативно замесите тесто. Раскатайте его в пласт толщиной примерно 5 мм, вырежьте фигурки формочками и отправьте заготовки в духовку на 12–15 минут при 180 °C. Готовое печенье должно приобрести легкий золотистый оттенок.

Печенье в духовке на скорую руку Печенье в духовке на скорую руку Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Печенье на растительном масле

Эта экономичная выпечка долго остается мягкой. Взбейте одно яйцо с 100 г сахарного песка и щепоткой соли. В получившуюся пену тонкой струйкой влейте 100 мл рафинированного подсолнечного масла (можно заменить другим растительным), продолжая взбивать. Осторожно всыпайте 300 г муки, смешанной с чайной ложкой разрыхлителя.

Из мягкого теста сформируйте шарики, выложите их на застеленный пергаментом противень и выпекайте при 180 °C 12–15 минут. Советуем добавить в тесто цедру цитрусовых — аромат будет восхитительный.

Сахарное печенье на кефире

Чтобы получить мягкое и воздушное печенье, соедините в подходящей емкости 100 мл кефира комнатной температуры, одно яйцо, 60 мл подсолнечного масла и 3 ст. л. сахарного песка. Добавьте щепотку соли. Постепенно всыпьте 250–300 г муки, смешанной с чайной ложкой разрыхлителя. Тесто должно получиться мягким и не липнуть к рукам. Раскатайте его в пласт толщиной около сантиметра, вырежьте кружки стаканом, обмакните верхнюю сторону каждого в сахар и выпекайте примерно 15 минут при 180 °C.

Печенье савоярди: и для тирамису, и просто к чаю

Приготовьте знаменитое воздушное печенье! Разделите 3 яйца на желтки и белки. Первые взбейте с 50 г сахара до светлой пышной массы. А белки взбейте в отдельной посуде с оставшимися 50 г сахарного песка до устойчивых пиков. Осторожно соедините обе массы, стараясь сохранить воздушность. Введите 100 г муки (предварительно советуем просеять) и аккуратно перемешайте лопаткой снизу вверх. Полученное тесто переложите в кондитерский мешок и отсадите на противень с пергаментом полоски длиной 8–10 см. Щедро посыпьте их сахарной пудрой и выпекайте 12–15 минут при 180 °C.

Сладкое к чаю за 15 минут: 6 лучших рецептов быстрого печенья Сладкое к чаю за 15 минут: 6 лучших рецептов быстрого печенья Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Получившееся лакомство можно есть и просто так, и использовать как основу для тирамису.

Быстрое печенье на сметане

Нежное и пористое лакомство, которое отлично подходит к молоку или чаю.

Взбейте 100 г размягченного сливочного масла с 100 г сахарного песка. Вбейте в эту смесь одно яйцо и добавьте 200 г сметаны любой жирности, хорошенького перемешайте. Всыпьте 400–450 г просеянной муки, чайную ложку разрыхлителя и ванилин по вкусу. Замесите мягкое тесто, раскатайте его толщиной в 1 см, вырежьте фигурки и выпекайте 15–20 минут при 180 °C.

Еще одно вкусное песочное печенье — «Курабье бакинское» — советуем приготовить по нашему рецепту.

Читайте также
Гости на пороге, а у меня — творожные треугольники с сахарной корочкой. Тесто за 5 минут, начинка из яблока — улетают вмиг
Общество
Гости на пороге, а у меня — творожные треугольники с сахарной корочкой. Тесто за 5 минут, начинка из яблока — улетают вмиг
Лучший манник в моей жизни: не черствеет, не крошится, тает во рту. Рецепт нашла в маминой тетрадке с пометкой «хит»!
Общество
Лучший манник в моей жизни: не черствеет, не крошится, тает во рту. Рецепт нашла в маминой тетрадке с пометкой «хит»!
Пирог «Лентяйский» с сыром и ветчиной: в морозилке для него всегда есть пачка теста. Топовый рецепт
Общество
Пирог «Лентяйский» с сыром и ветчиной: в морозилке для него всегда есть пачка теста. Топовый рецепт
Как засолить икру щуки дома: три лучших способа, советы и секреты
Семья и жизнь
Как засолить икру щуки дома: три лучших способа, советы и секреты
печенье
выпечка
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
простой рецепт
быстрый рецепт
десерты
лакомства
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Кубани потушили вспыхнувший после атаки ВСУ пожар
Бегство «элиты» ВСУ, подвиг оператора БПЛА: новости СВО к утру 16 февраля
Мясников назвал неожиданную причину сердечного приступа у здоровых людей
Жители Ярославской области остались без отопления в морозы
Сотрудники МЧС спасли 66 россиян от смертельного пожара в доме
В России хотят изменить процесс получения налоговых вычетов
Погодные аномалии 2025 года могут привести к дефициту важного продукта
Вывели «полк смерти» ВСУ из Сумской области: успехи ВС РФ к утру 16 февраля
«Если Европа — это только нацизм»: Запад уличили в полном изменении Украины
«Вызывают у них ожесточение»: Захарова раскрыла правду о терактах ВСУ
Стало известно об отправке делегации Госдумы в США
Исколесивший мир путешественник включил Россию в свой особый список
Кравцов сообщил об изменениях в ОГЭ и ЕГЭ для приграничных регионов
Россиянам объяснили, как сэкономить на национальных блюдах за рубежом
Сборная Канады разгромила заменившую Россию на Олимпиаде команду
Весна отменяется? Холод, ледяная морось, снегопады: прогноз погоды на март
Британские власти могут «закрыть» соцсети для детей
Россия вошла в топ-5 производителей картофеля в мире
Невролог озвучила незаметные предвестники инсульта
Оператор БПЛА поделился нюансами освобождения Цветкового
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.