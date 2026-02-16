Сладкое к чаю за 15 минут: 6 лучших рецептов быстрого печенья

Домашняя выпечка — это не всегда многочасовое стояние у плиты и горы продуктов. Иногда достаточно всего 15–30 минут, чтобы приготовить ароматное лакомство, которое выручит в любой ситуации, будь то внезапный визит друзей или желание съесть что-нибудь сладенькое к вечернему чаю.

В нашей подборке вы найдете варианты на любой вкус: от хрустящего печенья на растительном масле до нежного десерта на сметане.

Печенье «Тройка»: всего 3 ингредиента

Такое печенье готовится проще простого: нужно только три продукта.

Разотрите 100 г качественного сливочного масла комнатной температуры с 50 г сахарной пудры до однородной массы. Затем всыпьте 150 г муки и замесите эластичное тесто. Сформируйте из него небольшие шарики, переложите заготовки на противень и слегка прижмите вилкой. Выпекайте 15–20 минут в духовке, разогретой до 180 °C. В результате получается рассыпчатое, тающее во рту печенье.

Быстрое песочное печенье

Для приготовления классического рассыпчатого печенья соедиините 200 г муки и 80 г сахарного песка. Натрите крупно 100 г хорошо охлажденного сливочного масла и быстро перетрите смесь руками в маслянистую крошку. Вбейте одно куриное яйцо и оперативно замесите тесто. Раскатайте его в пласт толщиной примерно 5 мм, вырежьте фигурки формочками и отправьте заготовки в духовку на 12–15 минут при 180 °C. Готовое печенье должно приобрести легкий золотистый оттенок.

Печенье в духовке на скорую руку Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Печенье на растительном масле

Эта экономичная выпечка долго остается мягкой. Взбейте одно яйцо с 100 г сахарного песка и щепоткой соли. В получившуюся пену тонкой струйкой влейте 100 мл рафинированного подсолнечного масла (можно заменить другим растительным), продолжая взбивать. Осторожно всыпайте 300 г муки, смешанной с чайной ложкой разрыхлителя.

Из мягкого теста сформируйте шарики, выложите их на застеленный пергаментом противень и выпекайте при 180 °C 12–15 минут. Советуем добавить в тесто цедру цитрусовых — аромат будет восхитительный.

Сахарное печенье на кефире

Чтобы получить мягкое и воздушное печенье, соедините в подходящей емкости 100 мл кефира комнатной температуры, одно яйцо, 60 мл подсолнечного масла и 3 ст. л. сахарного песка. Добавьте щепотку соли. Постепенно всыпьте 250–300 г муки, смешанной с чайной ложкой разрыхлителя. Тесто должно получиться мягким и не липнуть к рукам. Раскатайте его в пласт толщиной около сантиметра, вырежьте кружки стаканом, обмакните верхнюю сторону каждого в сахар и выпекайте примерно 15 минут при 180 °C.

Печенье савоярди: и для тирамису, и просто к чаю

Приготовьте знаменитое воздушное печенье! Разделите 3 яйца на желтки и белки. Первые взбейте с 50 г сахара до светлой пышной массы. А белки взбейте в отдельной посуде с оставшимися 50 г сахарного песка до устойчивых пиков. Осторожно соедините обе массы, стараясь сохранить воздушность. Введите 100 г муки (предварительно советуем просеять) и аккуратно перемешайте лопаткой снизу вверх. Полученное тесто переложите в кондитерский мешок и отсадите на противень с пергаментом полоски длиной 8–10 см. Щедро посыпьте их сахарной пудрой и выпекайте 12–15 минут при 180 °C.

Сладкое к чаю за 15 минут: 6 лучших рецептов быстрого печенья Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Получившееся лакомство можно есть и просто так, и использовать как основу для тирамису.

Быстрое печенье на сметане

Нежное и пористое лакомство, которое отлично подходит к молоку или чаю.

Взбейте 100 г размягченного сливочного масла с 100 г сахарного песка. Вбейте в эту смесь одно яйцо и добавьте 200 г сметаны любой жирности, хорошенького перемешайте. Всыпьте 400–450 г просеянной муки, чайную ложку разрыхлителя и ванилин по вкусу. Замесите мягкое тесто, раскатайте его толщиной в 1 см, вырежьте фигурки и выпекайте 15–20 минут при 180 °C.

