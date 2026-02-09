Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 06:15

Дамские пальчики у вас дома: печенье савоярди — и к чаю, и для тирамису

Дамские пальчики: рецепт печенья савоярди Дамские пальчики: рецепт печенья савоярди Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Многие думают, что савоярди — это сложный продукт, приготовить который могут только профессионалы. На самом деле это простейшее печенье, которое в Италии называют «дамскими пальчиками». Домашнее печенье получается гораздо вкуснее покупного: оно нежнее, ароматнее и идеально впитывает кофейную пропитку, не превращаясь в кашу. Если у вас есть яйца, сахар и мука — считайте, что основа для вашего лучшего тирамису уже готова!

Для приготовления 25–30 штук печенья вам понадобится 3 яйца, 100 г сахара, 100 г муки и сахарная пудра для посыпки.

Первым делом взбейте белки с половиной сахара до крепких пиков (когда пена не выпадает из перевернутой миски). Потом взбейте желтки с оставшимся сахаром добела. Аккуратно соедините обе массы лопаткой, всыпьте просеянную муку и перемешайте движениями снизу вверх.

С помощью кондитерского мешка (или простого пакета с отрезанным уголком) отсадите на пергамент полоски длиной 8–10 см. Густо посыпьте их сахарной пудрой через сито. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 12–15 минут.

  • Совет: после того как достанете печенье из духовки, дайте ему полностью остыть на противне, а еще лучше оставьте на пару часов подсохнуть на воздухе. Так оно станет хрустящим и не размокнет мгновенно при контакте с кремом.

Печенье «Тройка»: еще один быстрый рецепт. Вам понадобится 3 ингредиента и 30 минут времени.

Читайте также
Случайно кинула масло в сгущенку и получила вкуснятину за копейки: ароматное печенье к чаю
Общество
Случайно кинула масло в сгущенку и получила вкуснятину за копейки: ароматное печенье к чаю
Таратушки на кефире вздуваются и получаются нежными: добавляю ложку этого напитка
Общество
Таратушки на кефире вздуваются и получаются нежными: добавляю ложку этого напитка
Если смешать кукурузу и бекон в кастрюле — получится чаудер: невероятный суп
Общество
Если смешать кукурузу и бекон в кастрюле — получится чаудер: невероятный суп
Лучший зимний суп: солянка по-сибирски с грибами — наваристая, ароматная и согревающая с первой ложки
Общество
Лучший зимний суп: солянка по-сибирски с грибами — наваристая, ароматная и согревающая с первой ложки
Сытнее мясного: гороховый суп с секретом — бюджетный шедевр за копейки!
Семья и жизнь
Сытнее мясного: гороховый суп с секретом — бюджетный шедевр за копейки!
печенье
выпечка
рецепты
простой рецепт
быстрый рецепт
кулинария
кухня
рецепт
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дроны «Севера» лишили «глаз» разведку ВСУ: успехи ВС РФ к утру 9 февраля
На Запорожской АЭС сообщили о непрекращающихся атаках ВСУ
«Нанесем удар в одиночку»: Израиль предупредил США насчет Ирана
Названы продукты, способные внезапно вызвать пищевую аллергию
Названы минералы, с которыми плохо совместим цинк
Россиян предупредили об опасности вложения в криптовалюту
«Смотрим в оба»: ВС РФ подорвали укрепленные подземные объекты ВСУ
ПСЖ разгромил «Марсель» в чемпионате Франции
Россия впервые показала новейшую РСЗО «Сарма» за рубежом
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 февраля
Дмитриев напомнил о заявлении Бабиша про срыв мирных переговоров по Украине
Гуменник прибыл в Олимпийскую деревню позже из-за поломки автобуса
В ГД предложили помечать алкоголь особыми картинками
Психолог раскрыла опасность наказания мужчины женским молчанием
Российский сержант спас товарищей при атаке дрона ВСУ
Эксперты рассказали, как правильно брать кредиты при высоких ставках
ПВО России за неделю сбила более тысячи украинских БПЛА
Онколог раскрыла, является ли резкое похудение главным признаком рака
Стармер может скоро потерять пост министра
Стало известно о росте пенсий работающих граждан России
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.