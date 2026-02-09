Дамские пальчики у вас дома: печенье савоярди — и к чаю, и для тирамису

Многие думают, что савоярди — это сложный продукт, приготовить который могут только профессионалы. На самом деле это простейшее печенье, которое в Италии называют «дамскими пальчиками». Домашнее печенье получается гораздо вкуснее покупного: оно нежнее, ароматнее и идеально впитывает кофейную пропитку, не превращаясь в кашу. Если у вас есть яйца, сахар и мука — считайте, что основа для вашего лучшего тирамису уже готова!

Для приготовления 25–30 штук печенья вам понадобится 3 яйца, 100 г сахара, 100 г муки и сахарная пудра для посыпки.

Первым делом взбейте белки с половиной сахара до крепких пиков (когда пена не выпадает из перевернутой миски). Потом взбейте желтки с оставшимся сахаром добела. Аккуратно соедините обе массы лопаткой, всыпьте просеянную муку и перемешайте движениями снизу вверх.

С помощью кондитерского мешка (или простого пакета с отрезанным уголком) отсадите на пергамент полоски длиной 8–10 см. Густо посыпьте их сахарной пудрой через сито. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 12–15 минут.

Совет: после того как достанете печенье из духовки, дайте ему полностью остыть на противне, а еще лучше оставьте на пару часов подсохнуть на воздухе. Так оно станет хрустящим и не размокнет мгновенно при контакте с кремом.

