Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 18:19

Конвертики с джемом за 15 минут — мой топ среди быстрых десертов: нужны сметана и немного масла

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это печенье — идеальный вариант для тех, кто только начинает свой путь в выпечке. Тесто легко замешивается, не требует охлаждения, а процесс лепки конвертиков прост и понятен.

150 г размягченного сливочного масла растираю с 150 г сметаны до однородности. Добавляю 2 яйца и снова тщательно перемешиваю. Постепенно ввожу 450 г муки и быстро замешиваю мягкое тесто.

Тесто раскатываю в пласт толщиной 2-3 мм и нарезаю на квадраты примерно 5×5 см. В центр каждого квадрата выкладываю немного джема (70 г), затем защипываю края, формируя аккуратные конвертики. Выкладываю печенье на противень, застеленный пергаментом, и выпекаю в разогретой до 180°C духовке 10-15 минут до легкого румянца. Готовое печенье при желании посыпаю 10 г сахарной пудры.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Торт-лентяй «Сникерс», с ним даже духовку включать не потребуется. Делаем быстренько и наслаждаемся
Общество
Торт-лентяй «Сникерс», с ним даже духовку включать не потребуется. Делаем быстренько и наслаждаемся
Российская спортсменка разнесла ОИ в Италии за питание
Спорт
Российская спортсменка разнесла ОИ в Италии за питание
Комик Стогниенко рассказал, почему стал ведущим гастрошоу
Шоу-бизнес
Комик Стогниенко рассказал, почему стал ведущим гастрошоу
Добавил в тесто две ложки кофе — и теперь это наш семейный десерт. Хрустящее, шоколадное, идеально к эспрессо
Общество
Добавил в тесто две ложки кофе — и теперь это наш семейный десерт. Хрустящее, шоколадное, идеально к эспрессо
Исчезает с тарелки за секунды: нежнейшее песочное печенье из 4 ингредиентов
Семья и жизнь
Исчезает с тарелки за секунды: нежнейшее песочное печенье из 4 ингредиентов
еда
печенье
рецепты
выпечка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергетики в Брянской области оказались под ударом ВСУ
Раскрыты масштабы потерь США при атаке на Дубай
ЦАХАЛ сообщил о завершении широкомасштабной атаки на командные центры Ирана
Юлия Пересильд похвалила «Аэрофлот» за организацию вывозных рейсов
«Свободный парень»: Семенович раскрыла правду о возлюбленном
В Персидском заливе попытались надавить на Иран словами о переговорах
В России одним словом описали «заботу» США о ядерном режиме
В Нижнем Новгороде на управдома упала наледь с крыши
Возила на уроки и насиловала: инвалид обвинил учительницу в педофилии
Отмена концертов, нервный срыв, измены, Долина: как живет певица Слава
Посол раскрыл, чем для Австрии обернулся отказ от газа из России
В трех аэропортах на юге России ввели ограничения на полеты
Россиянам напомнили об изменениях оплаты ЖКУ
Омбудсмен раскрыла, на какие ухищрения идет Киев для травли детей
Волочкова рассказала, куда ее звал брат короля
Крупнейшие банки России предложили изменить критерии массовых звонков
Политолог ответил, закончится ли конфликт в Иране третьей мировой войной
Политолог раскрыл, почему у Польши не будет собственного ядерного оружия
Путин навсегда «открыл двери» паспортных столов для жителей Донбасса
«Это гротеск»: в России раскритиковали разговоры о ядерной программе Ирана
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.