Конвертики с джемом за 15 минут — мой топ среди быстрых десертов: нужны сметана и немного масла

Это печенье — идеальный вариант для тех, кто только начинает свой путь в выпечке. Тесто легко замешивается, не требует охлаждения, а процесс лепки конвертиков прост и понятен.

150 г размягченного сливочного масла растираю с 150 г сметаны до однородности. Добавляю 2 яйца и снова тщательно перемешиваю. Постепенно ввожу 450 г муки и быстро замешиваю мягкое тесто.

Тесто раскатываю в пласт толщиной 2-3 мм и нарезаю на квадраты примерно 5×5 см. В центр каждого квадрата выкладываю немного джема (70 г), затем защипываю края, формируя аккуратные конвертики. Выкладываю печенье на противень, застеленный пергаментом, и выпекаю в разогретой до 180°C духовке 10-15 минут до легкого румянца. Готовое печенье при желании посыпаю 10 г сахарной пудры.

