04 февраля 2026 в 07:15

Простое и вкусное печенье «Тройка»: всего 3 ингредиента и 30 минут

Печенье из трех ингредиентов Печенье из трех ингредиентов Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если вам кажется, что для вкусной выпечки нужны горы продуктов и полдня свободного времени, этот рецепт перевернет ваше представление о кулинарии. Из минимального набора ингредиентов получается ароматное, нежное и невероятно рассыпчатое лакомство. Оно выручит в любой ситуации, будь то внезапный визит друзей или просто желание съесть что-нибудь сладенькое к вечернему чаю.

Для приготовления этого кулинарного экспресса возьмите 100 г мягкого сливочного масла, 50 г сахарной пудры (или мелкого сахара) и 150 г пшеничной муки. Сначала разотрите масло с сахарной пудрой до состояния нежного крема. Потом постепенно всыпьте просеянную муку и быстро замесите мягкое, эластичное тесто.

Сформируйте из него небольшие шарики размером с грецкий орех, выложите на противень и слегка придавите их вилкой, чтобы создать симпатичный узор.

Отправляйте в разогретую до 180 °C духовку всего на 15–20 минут. Как только печенье станет слегка золотистым, его можно доставать. Весь процесс займет у вас ровно полчаса.

  • Совет: добавьте в тесто щепотку ванилина или 0,5 ч. л. цедры лимона — это придаст печенью изысканный аромат.

Анастасия Фомина
А. Фомина
