10 февраля 2026 в 17:56

Песочное печенье «Курабье бакинское»: рецепт по советскому ГОСТу

Готовим «Курабье бакинское»: рецепт печенья с начинкой из варенья Готовим «Курабье бакинское»: рецепт печенья с начинкой из варенья Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Курабье бакинское — это традиционное восточное печенье с мягкой текстурой и слегка хрустящей корочкой. Оно буквально тает во рту и идеально сочетается с чаем или кофе. Главное в его приготовлении — правильные пропорции ингредиентов и нежное песочное тесто. Взяли их из советских кулинарных книг. Попробуйте приготовить любимое лакомство детства по нашему рецепту.

Список продуктов

  • Сливочное масло — 180 г
  • Яичный белок — 1 шт.
  • Пудра сахарная — 70 г
  • Ванильный сахар — 1 ч. л. (для аромата, можно без него)
  • Хлебопекарная мука — 290 г
  • Джем (абрикосовый или вишневый) — 50 г

Способ приготовления

Сначала сливочное масло взбейте с сахарной пудрой и, если хотите, ванильным сахаром для аромата. Масса должна получиться воздушной. Добавьте к ней белок. Снова взбивайте: нужно, чтоб масса стала легкой. Аккуратно всыпайте муку и осторожно месите тесто, оно должно быть мягким.

Чтобы сформировать заготовки, нам понадобится кондитерский мешок со специальной насадкой в виде звездочки. Отсадите небольшие порции теста на противень, застеленный бумагой для выпечки или пергаментом. В центре каждого будущего печенья сделайте небольшое углубление и добавьте немного джема. По ГОСТу нужно варить начинку самостоятельно, но если хотите сделать побыстрее, можете взять и уже готовый конфитюр.

Выпекайте где-то 10–12 минут при 180 градусах в духовом шкафу.

Советы по приготовлению:
  • масло должно быть мягким, но не растопленным;
  • используйте густой джем, чтобы он не растекался во время выпекания;
  • для более хрустящей текстуры можно слегка увеличить количество муки.

Посмотрите рецепт простого супа харчо на нашем сайте.

