10 февраля 2026 в 06:25

Пышное и домашнее: сахарное печенье на кефире — мягкое, сладкое и простое

Быстрое печенье на кефире Быстрое печенье на кефире Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Печенье на кефире — это настоящая палочка-выручалочка, когда хочется домашней выпечки, но не хочется возиться со сложным тестом. В отличие от песочного, оно получается более объемным, мягким и по текстуре напоминает нечто среднее между пряником и нежным бисквитом. Такое печенье идеально подходит для семейного чаепития или школьного перекуса.

Для приготовления вам понадобится 100 мл кефира (любой жирности), 1 яйцо, 60 мл растительного масла, 3 ст. л. сахара в тесто + немного для посыпки, около 250–300 г муки и 1 ч. л. разрыхлителя.

Сначала смешайте венчиком кефир, яйцо, масло и сахар до однородности. Постепенно всыпайте просеянную муку с разрыхлителем. Замесите мягкое, слегка липковатое тесто (важно не «забить» его мукой, чтобы печенье не стало жестким). Раскатайте пласт толщиной 1 см, вырежьте кружочки или ромбики, обмакните одну сторону в сахар и выложите на противень. Выпекайте при 180 °C около 15 минут до легкого румянца.

  • Совет: чтобы печенье было еще ароматнее, добавьте в тесто щепотку ванилина или корицы. А если хотите, чтобы оно дольше оставалось мягким, храните его в плотно закрытом контейнере или пакете.

Манник на сметане в духовке: смотрите рецепт на нашем сайте.

Анастасия Фомина
А. Фомина
