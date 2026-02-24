Пирожное «Картошка» больше не покупаю, взбиваю сгущенку и какао — выходит целая гора лакомства, которая готовится без выпечки и отнимет максимум 20 минут вашего времени.

Для приготовления понадобится: 400 г песочного печенья, 1 банка (380 г) вареной сгущенки, 100 г сливочного масла, 3–4 ст. л. какао-порошка (2 в тесто, остальное для обсыпки).

Рецепт: печенье измельчите в мелкую крошку с помощью блендера или скалки, положив в плотный пакет. В глубокой миске взбейте размягченное сливочное масло с вареной сгущенкой до однородной, пышной массы. Добавьте 2 ст. л. какао и снова перемешайте. Всыпьте крошку печенья и орехи, тщательно вымесите «тесто» — оно должно быть пластичным и хорошо держать форму. Скатайте из массы небольшие шарики, придайте им форму «картошки». Обваляйте каждое пирожное в оставшемся какао или смеси какао с сахарной пудрой. Уберите пирожные в холодильник минимум на 1–2 часа для пропитки и застывания.

