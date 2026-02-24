Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 07:31

Пирожное «Картошка» больше не покупаю, взбиваю сгущенку и какао — выходит целая гора лакомства

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Пирожное «Картошка» больше не покупаю, взбиваю сгущенку и какао — выходит целая гора лакомства, которая готовится без выпечки и отнимет максимум 20 минут вашего времени.

Для приготовления понадобится: 400 г песочного печенья, 1 банка (380 г) вареной сгущенки, 100 г сливочного масла, 3–4 ст. л. какао-порошка (2 в тесто, остальное для обсыпки).

Рецепт: печенье измельчите в мелкую крошку с помощью блендера или скалки, положив в плотный пакет. В глубокой миске взбейте размягченное сливочное масло с вареной сгущенкой до однородной, пышной массы. Добавьте 2 ст. л. какао и снова перемешайте. Всыпьте крошку печенья и орехи, тщательно вымесите «тесто» — оно должно быть пластичным и хорошо держать форму. Скатайте из массы небольшие шарики, придайте им форму «картошки». Обваляйте каждое пирожное в оставшемся какао или смеси какао с сахарной пудрой. Уберите пирожные в холодильник минимум на 1–2 часа для пропитки и застывания.

Ранее был назван рецепт слоек с бананом и шоколадом: для них не нужно уметь готовить.

Проверено редакцией
Читайте также
Мясной вкус! Готовим сочное лобио из красной фасоли — главный хит поста
Семья и жизнь
Мясной вкус! Готовим сочное лобио из красной фасоли — главный хит поста
Салат с ананасами уже не удивляет! Попробуйте «Изумруд» с виноградом, сыром и миндалем — нежнее и интереснее
Общество
Салат с ананасами уже не удивляет! Попробуйте «Изумруд» с виноградом, сыром и миндалем — нежнее и интереснее
Забудьте про сложные пироги! Готовлю яблочную хрустяшку в лаваше. Начинка тушеная, оболочка — золотистая. Быстро и гениально
Общество
Забудьте про сложные пироги! Готовлю яблочную хрустяшку в лаваше. Начинка тушеная, оболочка — золотистая. Быстро и гениально
Банановое суфле в микроволновке: воздушное, нежное, без сахара! Готовится за 10 минут. Идеальный ПП-десерт или завтрак
Общество
Банановое суфле в микроволновке: воздушное, нежное, без сахара! Готовится за 10 минут. Идеальный ПП-десерт или завтрак
Пышное и домашнее: сахарное печенье на кефире — мягкое, сладкое и простое
Семья и жизнь
Пышное и домашнее: сахарное печенье на кефире — мягкое, сладкое и простое
рецепты
десерты
чаепитие
лакомства
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губернатор отчитался о последствиях ледяного «удара» по Хабаровску
Эксперт объяснил новую волну насилия в Мексике
Один человек сгорел заживо при пожаре в жилом доме под Екатеринбургом
Раскрыт нюанс продажи подписок ушедших из России сервисов на маркетплейсах
Подвиг «зеленого» морпеха, срыв эвакуации: новости СВО к утру 24 февраля
Зона эвакуации неумолимо приближается к Сумам
Статус иноагента, потеря бизнеса, слова об СВО: где сейчас актриса Шмыкова
Аэропорт Ульяновска временно прекратил все полеты
В Москве возобновили движение транспорта у Савеловского вокзала
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 24 февраля: инфографика
Трамп решил за губернатора Калифорнии, что тот выбыл из президентской гонки
Жительница Камчатки получит компенсацию за ошибку врачей
Захарова напомнила о важном документе, который нарушила Украина до СВО
Поразили командный пункт со скрытыми ходами: успехи ВС РФ к утру 24 февраля
Дурова решили проверить на причастность к терроризму в России
Почти 80 дронов атаковали Россию за ночь
Береговая охрана США начала расследование из-за свастики в туалете
Более 100 самолетов не могут вылететь и приземлиться в Сочи
Самый жесткий тренер в мире: тайны личной жизни, скандалы Тутберидзе
Огонь охватил сразу четыре квартиры в одном из домов Петербурга
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни
Общество

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.