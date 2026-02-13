Зимняя Олимпиада — 2026
Простой и бюджетный способ порадовать любимых: слойки, для которых не нужно уметь готовить

Фото: D-NEWS.ru
Выпечка — это простой и бюджетный способ порадовать любимых. С этим рецептом слоек не нужно уметь готовить. Купите в магазине готовое тесто, бананы и шоколад, и дело останется за малым.

При выпекании слоеное тесто превращается в невесомые, хрустящие и рассыпчатые слои, а внутри него шоколад плавится в гладкий, ароматный крем, а банан карамелизуется и добавляет нежную ноту.

Для приготовления понадобится: 1 упаковка готового слоеного теста, 1 спелый банан, 1 плитка молочного или темного шоколада, 1 яйцо для смазывания (по желанию). Разогрейте духовку до 200 °C. Тесто раскатайте в пласт толщиной 3–4 мм. Используя формочку или нож, вырежьте из теста одинаковые сердечки (или кружки, квадраты). Половину заготовок выложите на противень, застеленный пергаментом. Шоколад разломайте на кусочки. Банан очистите и нарежьте тонкими кружочками. На центр каждой заготовки на тесте положите по кусочку шоколада и 1–2 кружочка банана. Накройте начинку второй заготовкой. Аккуратно защипните края вилкой, чтобы они хорошо склеились. По желанию смажьте верх взбитым яйцом для золотистого блеска. Выпекайте в разогретой духовке 10–15 минут, пока слойки не поднимутся.

Ранее стало известно, как приготовить бананово-творожное печенье: не черствеет неделю.

Проверено редакцией
