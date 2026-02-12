Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 09:31

Элементарный рецепт слоек на День влюбленных и не только: понадобятся только пачка теста и джем

Фото: D-NEWS.ru
Чтобы порадовать близких домашней выпечкой понадобятся только пачка теста и джем. Рассказываю элементарный рецепт слоек на День влюбленных и не только.

В процессе запекания слоеное тесто превращается в хрустящие, многослойные, золотистые конвертики, внутри которых прячется сладкая, чуть загустевшая от тепла начинка.

Для приготовления понадобится: 1 упаковка готового слоеного теста, густой джем или варенье (абрикосовое, клубничное, малиновое), 1 яйцо для смазывания, сахарная пудра для посыпки.

Разогрейте духовку до 200°C. Раскатайте тесто в пласт толщиной около 4-5 мм. Нарежьте его на одинаковые прямоугольники или квадраты. На половине прямоугольников с помощью формочки или ножа вырежьте в центре сердечко — это будут верхние части слоек. На целую часть заготовки положите чайную ложку джема. Смажьте края яичным белком или водой. Накройте сверху прямоугольником с вырезанным сердечком, аккуратно совместив края, и плотно защипните их вилкой. Смажьте верх слоек взбитым яйцом для блеска. Выложите слойки на противень с пергаментом. Выпекайте 15-20 минут до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить штрудель из творога и лаваша.

