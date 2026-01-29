Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Творог и лаваш могут быть вкусными, если испечь из них штрудель: результат превзойдет все ожидания

Фото: D-NEWS.ru
Творог и лаваш могут быть вкусными, если испечь из них штрудель. Результат превзойдет все ожидания! При выпекании лаваш пропитывается творожным кремом, становится хрустящим снаружи и невероятно нежным внутри.

Для приготовления понадобятся: 1 большой лист тонкого лаваша, 250 г творога (лучше 5–9%), 1 яйцо, 4 ст. л. сахара, 1 ч. л. ванильного сахара или экстракта, щепотка соли. Для подачи можно использовать сахарную пудру, мед или сметану. Разогрейте духовку до 180 градусов. В миске тщательно разомните творог вилкой, добавьте яйцо, сахар, ваниль и соль. Перемешайте до однородной кремообразной массы. Разверните лист лаваша на столе. Равномерно распределите творожную начинку по всей поверхности. Плотно сверните лаваш рулетом. Смажьте форму для запекания маслом, переложите туда рулет швом вниз. По желанию можно слегка смазать его поверхность растопленным маслом или взбитым желтком для румяности. Выпекайте в предварительно разогретой духовке 20–25 минут до золотистой корочки. Дайте немного остыть, нарежьте порционными кусочками и подавайте.

Ранее стало известно, как приготовить яблочные драники с корицей.

