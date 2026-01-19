Яблочные драники с корицей: натерли, смешали с яйцом и мукой, пожарили — и ароматный завтрак готов

Яблочные драники с корицей — бесподобный вариант ароматного завтрака на всю семью. А главное, в его приготовлении ничего сложного — натерли яблоки, смешали с яйцом, пожарили.

Это блюдо сочетает в себе хрустящую золотистую корочку классического драника и сочную сладость яблок с пряным теплом корицы. В процессе жарки яблоки карамелизуются, становясь мягкими и ароматными.

Вам понадобится: 6 крупных яблок, 2 яйца, 5–6 ст. л. муки, 3 ст. л. сахара, 1 ч. л. молотой корицы, щепотка соли, 1 ч. л. разрыхлителя, растительное масло для жарки. Яблоки вымойте, очистите от кожуры, удалите сердцевину. Натрите их на крупной терке в глубокую миску. Дайте постоять 2–3 минуты и слегка отожмите лишний сок. К яблочной массе добавьте яйца, сахар, корицу, соль и разрыхлитель. Перемешайте. Постепенно всыпайте муку. Тесто должно быть густым, но не крутым, и хорошо держать форму. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Обжаривайте по 3–4 минуты с каждой стороны под крышкой до золотистой корочки.

