Не только блины! Готовим на Масленицу идеальные картофельные драники

Кто сказал, что на Масленицу нужно печь только блины? Золотистые драники с холодным сметанным соусом способны составить достойную конкуренцию любой выпечке.

Возьмите 800 г крупного картофеля, очистите его и натрите на мелкой терке. Сразу же очистите 1 большую луковицу и натрите ее вслед за картошкой — луковый сок не даст массе потемнеть. Откиньте полученную кашицу на сито и немножко отожмите, но не делайте массу совсем сухой. Вбейте в миску 1 куриное яйцо, добавьте 0,5 ч. л. соли и 1 щепотку черного перца. Чтобы вкус стал пикантнее, измельчите 1 зубчик чеснока. Вместо муки всыпьте в смесь 1 ст. л. картофельного крахмала, который выделился из сока, — это сделает корочку невероятно хрустящей.

Хорошенько перемешайте массу. Раскалите сковороду с 3 ст. л. подсолнечного масла. Кладите массу ложкой, сформируйте небольшие плоские лепешки. Жарьте их на средней мощности плиты по 4 минуты с каждой стороны. Готовые изделия сначала выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте закуску немедленно, пока драники хрустят. Дополните каждую порцию большой ложкой жирной сметаны и мелко нарезанным зеленым луком.

Совет: если вы хотите, чтобы драники получились более нежными, добавьте в картофельную массу 1 ст. л. густой сметаны прямо перед жаркой.

