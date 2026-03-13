Зразы больше не делаю, вместо них нежная вкуснятина из фарша и картошки — тесто нежнее, начинка сочнее

Беру картофель, мясной фарш и яйцо — и леплю сытные нежные галушки прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для уютного семейного ужина.

Его необычность в том, что вместо привычного мучного теста — мягкое, эластичное картофельное, которое делает галушки невесомыми, а сочная мясная начинка с луком тает во рту.

Получается обалденная вкуснятина: нежные золотистые шарики с хрустящей корочкой после обжарки и мягкой ароматной сердцевиной, где картофель и фарш сливаются в идеальном дуэте. Они такие вкусные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете подать их к столу.

Для приготовления вам понадобится: 500 г картофеля, 300 г мясного фарша, 1 луковица, 1 яйцо, 3 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло для жарки. Картофель отварите в мундире, остудите, очистите и пропустите через мясорубку или разомните в пюре. Лук мелко нарежьте, смешайте с фаршем, посолите, поперчите. В картофельную массу добавьте яйцо, муку, соль, замесите мягкое тесто. Сформируйте лепешки, выложите начинку, защипните края, скатайте шарики. Обжарьте галушки на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки со всех сторон. Подавайте горячими со сметаной.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.