29 апреля 2026 в 12:58

Жители Иркутской области добились ремонта дороги спустя 40 лет

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Жители города Зима Иркутской области добились ремонта дороги на улице Победы спустя порядка 40 лет, пишет Angarsky со ссылкой на очевидцев. Работы провели после того, как неравнодушные граждане обратились к губернатору региона Ивану Кобзеву.

Сегодня отсыпали дорогу по улице Победы в городе Зима! 40 лет не было ремонта на этой улице, — рассказала местная жительница.

Ранее сообщалось, что в селе Дальняя Закора Иркутской области впервые за 20 лет проведут ремонт дороги. Один из местных жителей отметил, что ездить там невозможно из-за ям и отсутствия канав.

До этого жители города Первоуральска в Свердловской области отремонтировали дорогу своими силами. По их словам, они несколько лет просили об этом чиновников, но те отказывались, ссылаясь на то, что весной по дороге вновь поедут большегрузы из-за работ по ремонту плотины.

Жители Иркутской области добились ремонта дороги спустя 40 лет
