Жители Иркутской области добились ремонта дороги спустя 40 лет

Жители города Зима Иркутской области добились ремонта дороги на улице Победы спустя порядка 40 лет, пишет Angarsky со ссылкой на очевидцев. Работы провели после того, как неравнодушные граждане обратились к губернатору региона Ивану Кобзеву.

Сегодня отсыпали дорогу по улице Победы в городе Зима! 40 лет не было ремонта на этой улице, — рассказала местная жительница.

Ранее сообщалось, что в селе Дальняя Закора Иркутской области впервые за 20 лет проведут ремонт дороги. Один из местных жителей отметил, что ездить там невозможно из-за ям и отсутствия канав.

До этого жители города Первоуральска в Свердловской области отремонтировали дорогу своими силами. По их словам, они несколько лет просили об этом чиновников, но те отказывались, ссылаясь на то, что весной по дороге вновь поедут большегрузы из-за работ по ремонту плотины.