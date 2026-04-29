Председатель Мосгордумы наградил журналистов

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников 28 апреля вручил награды журналистам, сообщает «Вечерняя Москва». Он поблагодарил представителей СМИ за освещение инициатив Мосгордумы. Среди награжденных были и журналисты «Вечерней Москвы».

Я не смогу вспомнить все интересные моменты, которые мы с вами прошли за эти годы. Это и программа «Памяти Московского народного ополчения», и проект «Города-герои — города героев», и дистанционное электронное голосование, и многое другое. Без вас мы не смогли бы рассказать москвичам об этих интересных проектах и тех новациях, которые зародились и были успешно реализованы в Москве, а затем и на территории всей нашей страны, — поздравил журналистов Шапошников.

В рамках мероприятия председатель Мосгордумы также поблагодарил за эффективное взаимодействие с Мосгордумой Департамент СМИ и рекламы Москвы. Представители СМИ также отметили, что проекты Москвы вызывают интерес у местных жителей.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел в Кремле торжественную церемонию награждения молодых деятелей искусства и авторов проектов для детей. Глава государства отметил их достижения и подчеркнул, что работа лауреатов утверждает лучшие качества отечественной культуры.