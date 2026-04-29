Разминаю творог и зелень — через 20 минут мальфатти готовы, нежнее вареников и ароматнее галушек

Беру творог, яйца, муку, зелень и лимонную цедру — замешиваю мягкую массу, формирую небольшие клёцки, варю в подсоленной воде, затем обжариваю в масле. Через 20 минут на столе нежные, ароматные мальфатти, которые получаются мягкими, почти кремовыми, с приятным травянистым вкусом и ярким ароматом.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для весеннего обеда или ужина. Получается обалденная вкуснятина: нежные, тающие во рту клёцки с зеленью, лимонной цедрой и мускатным орехом, обжаренные в масле до золотистой корочки.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога (сухого), 2 яйца, 100 г муки, пучок зелени (петрушка, укроп, базилик), цедра 1 лимона, 1/2 чайной ложки мускатного ореха, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Творог протрите через сито. Зелень мелко порубите. Смешайте творог, яйца, муку, зелень, цедру, мускатный орех, соль и перец, замесите мягкую массу. Сформируйте небольшие клёцки (размером с грецкий орех). В кастрюле вскипятите подсоленную воду, опустите клёцки, варите 2–3 минуты после всплытия. Обсушите, обжарьте на сливочном масле до золотистой корочки. Подавайте с зелёным соусом или просто так — эти мальфатти исчезают быстрее, чем вы их приготовили.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.