К «людоловам» на западе Украины пришли с обысками На Украине прошли обыски в ТЦК Волынской области

На западе Украины в территориальных центрах комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) Волынской области прошли следственные действия, сообщил телеканал «Общественное» со ссылкой на представителя государственного бюро расследований страны. В ходе обысков сотрудники ведомства изъяли документацию, касающуюся мобилизованных граждан.

Представители ГБР не стали раскрывать в рамках какого именно уголовного производства проводились данные следственные мероприятия. При этом информация об обысках появилась на фоне системных проверок военкоматов на Украине. Прежде подобные мероприятия уже проходили в других регионах страны.

Ранее руководитель отдела Украины в Институте стран СНГ Иван Скориков рассказал, что в серых схемах, организованных сотрудниками украинских ТЦК, участвуют не только военкомы. По его словам, уклонисты вынуждены платить врачам и посредникам, а военкомы для «отлова» мужчин все чаще привлекают местных бандитов или националистов.

Взятый в плен военнослужащий 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Кадунов рассказал, что население Украины начало стихийно объединяться в группировки для нападения на сотрудников ТЦК. Он признался, что при первой же возможности «задушил бы» военкомов, принудительно отправивших его на фронт.