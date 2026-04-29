29 апреля 2026 в 13:44

К «людоловам» на западе Украины пришли с обысками

Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
На западе Украины в территориальных центрах комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) Волынской области прошли следственные действия, сообщил телеканал «Общественное» со ссылкой на представителя государственного бюро расследований страны. В ходе обысков сотрудники ведомства изъяли документацию, касающуюся мобилизованных граждан.

Представители ГБР не стали раскрывать в рамках какого именно уголовного производства проводились данные следственные мероприятия. При этом информация об обысках появилась на фоне системных проверок военкоматов на Украине. Прежде подобные мероприятия уже проходили в других регионах страны.

Ранее руководитель отдела Украины в Институте стран СНГ Иван Скориков рассказал, что в серых схемах, организованных сотрудниками украинских ТЦК, участвуют не только военкомы. По его словам, уклонисты вынуждены платить врачам и посредникам, а военкомы для «отлова» мужчин все чаще привлекают местных бандитов или националистов.

Взятый в плен военнослужащий 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Кадунов рассказал, что население Украины начало стихийно объединяться в группировки для нападения на сотрудников ТЦК. Он признался, что при первой же возможности «задушил бы» военкомов, принудительно отправивших его на фронт.

Европа
Украина
Волынская область
ТЦК
обыски
Названы гонорары Меладзе и Галкина за выступление на свадьбе украинцев
За бывшую начальницу из сети наркологических клиник взялись с новой силой
ВСУ пытались атаковать Брянскую область с помощью четырех БПЛА
Российских боксеров допустили к мировым турнирам
Экономист ответил, какой уникальный ресурс есть в России
Стало известно, какой масштаб могут набрать протесты украинцев против ТЦК
Экс-главу отдела торгов МНПЦ наркологии арестовали по новому делу
Актриса Хилькевич поделилась секретом своей худобы
Появились новые подробности в деле о смертельном пожаре на стройке в Москве
Врач назвала доступные продукты, повышающие настроение
Как выбрать текстиль, который не надоедает
В МЧС раскрыли ситуацию с энергоснабжением после паводка в Дагестане
Захарова анонсировала участие Лаврова в саммите БРИКС в Нью-Дели
Кинолог ответила, решит ли маркировка проблему с бродячими собаками
Сбербанк ухудшил прогнозы по ВВП и инфляции на 2026 год
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 50 БПЛА
Девелопер ответила, что может представлять опасность для аллергиков в офисе
Россиянам объяснили, зачем вступать в садоводческие товарищества
В МИД России назвали «визитную карточку» Киева
Пятеро подозреваемых задержаны по делу о смертельном пожаре в Москве
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

