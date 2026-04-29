Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 10:05

Пленный боец ВСУ рассказал, как украинцы наказывают сотрудников ТЦК

Боец ВСУ Кадунов: население Украины собирается для нападений на сотрудников ТЦК

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Население Украины начало стихийно объединяться в группировки для нападения на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), заявил взятый в плен военнослужащий 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Кадунов. Он признался, что при первой же возможности «задушил бы» военкомов, принудительно отправивших его на фронт, передает ТАСС.

Группируются люди, чтобы ловить тэцэкашников, которые отправляют. Человек идет, его взяли и отправили. И сейчас группируются люди, чтобы их поймать и «наказать» на месте, — сказал он.

Сам Кадунов является уголовником. Мужчина три раза отбывал наказание в колониях за воровство. Несмотря на это, его мобилизовали в январе 2026 года.

Ранее военэксперт, участник СВО, советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что принудительная депортация на родину украинцев, которые сбежали в Европу, а также призыв в ряды ВСУ иностранных наемников не спасут Украину от краха. По его словам, если на ранних этапах конфликта среди приезжих были подготовленные военные, то теперь ситуация изменилась в худшую сторону.

Европа
ТЦК
Украина
украинцы
ВСУ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.