Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 11:00

400 г творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «спиральки»: воздушные, слоистые, с зеленью и чесноком, ароматнее хачапури

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру творог, кефир, муку, зелень и чеснок — замешиваю мягкое тесто, раскатываю в пласт, посыпаю начинкой, сворачиваю рулетом, нарезаю спиральками и выпекаю в духовке. Через 25 минут на столе румяные, воздушные спиральки, которые получаются слоистыми, нежными и намного ароматнее хачапури. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для завтрака или чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: золотистое, слоистое тесто с хрустящей корочкой, а внутри — нежная творожная начинка с чесноком и свежей зеленью, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога, 1 стакан кефира, 2 яйца, 3 столовые ложки растительного масла, 1 чайная ложка соды, 1 чайная ложка соли, 500 г муки, пучок зелени (укроп, петрушка), 2 зубчика чеснока. Кефир смешайте с содой, оставьте на 5 минут. Добавьте творог, яйца, масло, соль, перемешайте. Всыпьте муку, замесите мягкое тесто. Зелень мелко порубите, чеснок пропустите через пресс.

Тесто раскатайте в прямоугольный пласт, посыпьте зеленью и чесноком, сверните плотным рулетом, нарежьте на кусочки толщиной 2–3 см. Выложите на противень с пергаментом, выпекайте в разогретой до 180°С духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте тёплыми — эти спиральки исчезают быстрее, чем вы их испекли.

Проверено редакцией
Читайте также
Смешала желтки с цедрой — через 2 часа пудинг «Абаде-де-Пришкус» готов, нежнее и ароматнее любого десерта
Две картошки и горсть сыра — через 20 минут подаю пиццу, хрустящую, нежую, без дрожжей
Завернула в творожное тесто кусочки шоколада: через 20 минут подаю к кофе булочки. Гениальный рецепт домашней вкуснятины
300 г творога и яйцо — через 15 минут на столе шанежки: пышные, мягкие, с зеленью, лучше, чем в пекарне
Беру яйца и немного сыра — через 15 минут творожный омлет-рулет готов, нежнее и ароматнее сырников
рецепты
творог
выпечка
завтраки
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.