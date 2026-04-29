400 г творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «спиральки»: воздушные, слоистые, с зеленью и чесноком, ароматнее хачапури

Беру творог, кефир, муку, зелень и чеснок — замешиваю мягкое тесто, раскатываю в пласт, посыпаю начинкой, сворачиваю рулетом, нарезаю спиральками и выпекаю в духовке. Через 25 минут на столе румяные, воздушные спиральки, которые получаются слоистыми, нежными и намного ароматнее хачапури. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для завтрака или чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: золотистое, слоистое тесто с хрустящей корочкой, а внутри — нежная творожная начинка с чесноком и свежей зеленью, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога, 1 стакан кефира, 2 яйца, 3 столовые ложки растительного масла, 1 чайная ложка соды, 1 чайная ложка соли, 500 г муки, пучок зелени (укроп, петрушка), 2 зубчика чеснока. Кефир смешайте с содой, оставьте на 5 минут. Добавьте творог, яйца, масло, соль, перемешайте. Всыпьте муку, замесите мягкое тесто. Зелень мелко порубите, чеснок пропустите через пресс.

Тесто раскатайте в прямоугольный пласт, посыпьте зеленью и чесноком, сверните плотным рулетом, нарежьте на кусочки толщиной 2–3 см. Выложите на противень с пергаментом, выпекайте в разогретой до 180°С духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте тёплыми — эти спиральки исчезают быстрее, чем вы их испекли.

