Вместо магазинных конфет — домашние трюфели за копейки: готовлю за 10 минут и дети в восторге

Бюджет этого десерта — смешной. Творог, сметана, какао, пара ложек пудры и полплитки шоколада. Главное — чтобы шоколад был темный, тогда он лучше трется и дает красивую крошку.

Что понадобится

100 г творога, 20 г шоколада, 2 ст. л. сахарной пудры, 1 ст. л. сметаны, 2 ст. л. какао, 1 ч. л. ванильного сахара, 0,5 ч. л. цукатов.

Как я готовлю

В тарелке смешиваю творог, сахарную пудру, какао, ванильный сахар и цукаты. Добавляю сметану, перемешиваю до однородной массы.

Шоколад натираю на средней терке. Из творожной массы формирую шарики, обкатываю их в шоколадной стружке. Убираю в холодильник на 30 минут для застывания.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Конфеты получились нежные, сочные, с легкой кислинкой. Шоколадная стружка красиво смотрится и дает приятный горьковатый контраст. Я добавил чуть больше сметаны, чтобы масса была пластичнее. И не пожалел. Цукаты можно мелко порубить, если они крупные. Хранить лучше в закрытом контейнере в холодильнике. Рецепт — огонь.