3 татарские сладости из простых продуктов: помадка, трубочки, пончики

Татарская кухня славится выпечкой и сладостями. Но готовить чак-чак дома довольно сложно. Не переживайте, есть куда более простые рецепты. «Татлы» в переводе просто означает «сладость» — и это лакомство из двух ингредиентов готовится за 10 минут. А еще в этом материале вы найдете рецепты воздушных баурсаков на кефире и песочных трубочек с орехами.

Рецепт № 1: татлы — помадка из двух ингредиентов

Смешайте в кастрюле с толстым дном 200 г жирной сметаны (от 25%) и 200 г сахара. Поставьте на медленный огонь. Варите, постоянно помешивая, пока смесь не станет густой и не начнет отставать от стенок — примерно 20–30 минут. Цвет должен стать кремовым, почти карамельным. Горячую массу вылейте в смазанную маслом форму или на силиконовый коврик. Остудите, нарежьте ромбиками. По вкусу — что-то среднее между ирисом и домашней помадкой.

Совет к рецепту № 1: не берите сметану жирностью менее 20% — она не свернется как надо и помадка не загустеет. И не пытайтесь ускорить процесс на сильном огне, сахар пригорит.

Рецепт № 2: баурсак на кефире — воздушные шарики за 5 минут

Смешайте 200 мл кефира, 1 яйцо, 2 ст. ложки сахара, щепотку соли и 0,5 ч. ложки соды. Добавьте муку — примерно 250–300 г, чтобы получилось мягкое, не липкое тесто. Раскатайте в пласт толщиной 0,5–1 см, нарежьте на ромбики или квадратики. Разогрейте масло в сотейнике (слой 2–3 см), обжаривайте баурсаки до румяной корочки по 1–2 минуты. Вылавливайте шумовкой, кладите на бумажное полотенце. Посыпьте сахарной пудрой.

Совет к рецепту № 2: тесто не забивайте мукой, иначе баурсаки будут жесткими. Если заготовки липнут к рукам — смажьте ладони маслом.

Рецепт № 3: татарские ореховые трубочки

Разотрите 200 г сливочного масла комнатной температуры с 0,5 стакана сахарной пудры. Добавьте 2 желтка, 1 стакан сметаны и 3 стакана муки с щепоткой соли. Замесите песочное тесто, уберите в холодильник на 30 минут. Для начинки смешайте 150 г грецких орехов (измельчить не в муку, а в крошку), 3 ст. ложки сахара и 1 ст. ложку воды. Раскатайте тесто в круг, нарежьте треугольниками (как на круассаны). На широкий край положите чайную ложку начинки, сверните трубочкой. Выпекайте при 180 градусах 20–25 минут. Готовые трубочки обваляйте в сахарной пудре.

Совет к рецепту № 3: не измельчайте орехи в блендере в муку — нужна именно разноразмерная крошка, так начинка будет чувствоваться и не вытечет.

Как подавать и хранить татарские сладости

Татлы после застывания нарежьте не слишком крупными ромбиками — так удобнее есть и красивее смотрится на блюде. Хранить лучше в герметичном контейнере при комнатной температуре, но не дольше недели — потом начинают подсыхать. Если засахарились, положите на пару часов в контейнер с кусочком яблока — вернуть мягкость.

Баурсак подавайте горкой на плоском блюде, щедро посыпав сахарной пудрой или полив медом. Можно подать отдельно мисочку с медом, вареньем или сметаной. Хранятся они недолго, максимум 2–3 дня в бумажном пакете, но лучше съедать их в первый же час, пока хрустят.

Идеальная пара к трубочкам — стакан горячего молока или травяного чая. Трубочки отлично хранятся в жестяной или стеклянной банке с крышкой до двух недель. Если стали мягкими, прогрейте их в духовке 3–5 минут при 150°C.

