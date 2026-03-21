Готовим баурсак — необычные пончики для любителей татарской выпечки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Баурсак — блюдо, популярное у многих тюркских народов, включая татар. Это закуска из дрожжевого теста, внешне напоминающая пончики. Часто ее подают к основным блюдам вместо хлеба. Но вы также можете превратить баурсак в лакомство к чаю, посыпав его сахарной пудрой. Делимся классическим рецептом баурсака для поклонников татарской выпечки.

Ингредиенты

  • Пшеничная мука — 430 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Молоко любой жирности — 55 мл
  • Сливочное масло — 12 г
  • Сухие дрожжи — 2 г
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Соль — 1/3 ч. л.
  • Растительное масло — 200 мл
  • Сахарная пудра — на свой вкус (необязательно)

Способ приготовления

Вбейте яйца во вместительную миску, добавьте соль с сахаром и теплое молоко. Следом всыпьте дрожжи. Сливочное масло растопите удобным способом (в микроволновке, на водяной бане или иначе) и влейте к яйцам, перемешайте.

Муку просейте и порционно вмешайте в тесто. Регулируйте количество муки в процессе замешивания теста. Оно должно получиться гладким, плотным, эластичным и хорошо держащим форму. Скатайте тесто в шар, накройте полотенцем и дайте отдохнуть 15 минут. Далее разделите тесто на 7-8 порций, раскатайте в жгуты, затем нарежьте небольшими (с орешек) кусочками.

В сотейнике хорошенько разогрейте растительное масло. Чтобы убедиться, что оно достаточно нагрелось, опустите в него деревянную лопатку. Если вокруг собрались пузырьки, то можно приступать к жарке.

Всыпьте в кипящее масло часть нарезанного теста. Кусочки увеличатся в размере, так что готовьте их порционно. Обжаривайте их до золотистости 2−3 минуты, осторожно помешивая шумовкой (так они прожарятся равномерно). Затем переложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от излишков масла.

Когда выпечка чуть остынет, по желанию посыпьте сахарной пудрой.

Баурсак готов!

Елизавета Макаревич
