Помадка по-татарски — готовим к чаю татлы по традиционному рецепту

Готовим татарскую помадку татлы из двух ингредиентов

Татлы — это татарский вариант помадки из сахара и молока. Десерт удивит своей простотой и сливочным вкусом. Попробуйте приготовить его, следуя нашему пошаговому рецепту.

Ингредиенты

Молоко жирностью 3,2% — 140 мл

Сахарный песок — 400 г

Сливочное масло — на глаз

Способ приготовления

Вылить молоко в глубокую емкость с толстым дном, включить средний огонь и дождаться кипения. Добавить сахарный песок и постоянно мешать. Убавить огонь на плите до минимума и варить смесь около получаса. Не забывайте помешивать! Смесь готова, если она приобрела карамельный цвет, и при попадании в прохладную воду образует шарик. Плоскую тарелку смазать сливочным маслом. Полностью охлажденную смесь выложить на блюдо и выровнять — высота слоя должна достигать примерно 2 см. Наметить ножом линии для будущих кусочков Разломать пласт на квадратики и подавать к чаю.

Попробуйте также приготовить другой татарский десерт — пончики баурсаки.