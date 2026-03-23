Помадка по-татарски — готовим к чаю татлы по традиционному рецепту

Татлы — это татарский вариант помадки из сахара и молока. Десерт удивит своей простотой и сливочным вкусом. Попробуйте приготовить его, следуя нашему пошаговому рецепту.
Ингредиенты
- Молоко жирностью 3,2% — 140 мл
- Сахарный песок — 400 г
- Сливочное масло — на глаз
Способ приготовления
- Вылить молоко в глубокую емкость с толстым дном, включить средний огонь и дождаться кипения.
- Добавить сахарный песок и постоянно мешать.
- Убавить огонь на плите до минимума и варить смесь около получаса. Не забывайте помешивать!
- Смесь готова, если она приобрела карамельный цвет, и при попадании в прохладную воду образует шарик.
- Плоскую тарелку смазать сливочным маслом. Полностью охлажденную смесь выложить на блюдо и выровнять — высота слоя должна достигать примерно 2 см. Наметить ножом линии для будущих кусочков
- Разломать пласт на квадратики и подавать к чаю.
