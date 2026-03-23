Помадка по-татарски — готовим к чаю татлы по традиционному рецепту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Татлы — это татарский вариант помадки из сахара и молока. Десерт удивит своей простотой и сливочным вкусом. Попробуйте приготовить его, следуя нашему пошаговому рецепту.

Ингредиенты

  • Молоко жирностью 3,2% — 140 мл
  • Сахарный песок — 400 г
  • Сливочное масло — на глаз

Способ приготовления

  1. Вылить молоко в глубокую емкость с толстым дном, включить средний огонь и дождаться кипения.
  2. Добавить сахарный песок и постоянно мешать.
  3. Убавить огонь на плите до минимума и варить смесь около получаса. Не забывайте помешивать!
  4. Смесь готова, если она приобрела карамельный цвет, и при попадании в прохладную воду образует шарик.
  5. Плоскую тарелку смазать сливочным маслом. Полностью охлажденную смесь выложить на блюдо и выровнять — высота слоя должна достигать примерно 2 см. Наметить ножом линии для будущих кусочков
  6. Разломать пласт на квадратики и подавать к чаю.

Попробуйте также приготовить другой татарский десерт — пончики баурсаки.

Проверено редакцией
Читайте также
Спокойная среда: почему мы начинаем ценить предсказуемость
Еда как коммуникация: почему приготовление ужина объединяет
Беру слоеное тесто и сгущенку: теперь никаких 12 часов возни — этот «Двойник Наполеона» получается за полчаса
Забудьте о бисквитах: этот испанский торт без муки затмит любую выпечку — влажный, нежный, ароматный
Сыр, который покорил мир! Все о сулугуни: чем хорош, с чем едят, рецепты
готовка
десерты
национальная кухня
рецепт
Анна Иванова
Екатерина Метелева
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
