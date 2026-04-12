Что есть после поста на Пасху: меню на 7 дней без вреда для желудка

Пасхальное меню на неделю — что есть, чтобы не испортить желудок и праздник

Пасха — самый долгожданный праздник для тех, кто держал строгий сорокадневный пост. Организм после длительного воздержания от мясного, молочного и яиц встречает обилие праздничных угощений как стресс, и без грамотного подхода радость от застолья легко омрачается тяжестью в желудке. Пасхальное меню на неделю, составленное с умом, позволяет и традиции соблюсти, и здоровье сберечь.

Важный принцип: входите в праздник постепенно

После поста желудочно-кишечный тракт перестраивается обратно не за один день. Диетологи рекомендуют в первые два дня Пасхи не налегать сразу на жирное мясо и куличи в неограниченном количестве, а вводить «тяжелые» продукты малыми порциями, чередуя их с легкими овощными и белковыми блюдами. Именно такой принцип лег в основу этого меню на пасхальный стол.

День 1. Светлое воскресенье — праздник без удара по желудку

Завтрак: освященные яйца с зеленью и ржаным хлебом. Одно-два крашеных яйца с ломтиком ржаного хлеба и свежей зеленью — идеальное начало пасхального утра. Не стоит сразу съедать три-четыре яйца: желудок после поста может ответить тяжестью. Обед: кулич (небольшой кусочек) + творожная пасха. Традиционный кулич содержит около 320 ккал на 100 г: белки — 8 г, жиры — 10 г, углеводы — 50 г.

Полезно: дрожжевое тесто содержит витамины группы B, поддерживающие нервную систему.

Творожная пасха: 372 ккал на 100 г: белки — 14 г, жиры — 25 г, углеводы — 22 г.

Полезно: творог — источник кальция и казеинового белка, насыщает надолго.

Ужин: легкий куриный бульон с домашней лапшой. Бульон: около 40 ккал на 100 г: белки — 4 г, жиры — 2 г, углеводы — 1 г.

Полезно: бульон мягко запускает пищеварение после поста, восстанавливает слизистую желудка.

День 2. Понедельник — буженина по-старославянски с можжевельником

Редкий рецепт из монастырской кухни: свинина (шея — 1 кг) маринуется 12 часов в смеси из ягод можжевельника (10 шт., слегка раздавленных), чеснока (5 зубчиков), розмарина (2 веточки), соли (1,5 ч. л.), молотого черного перца (0,5 ч. л.) и яблочного уксуса (2 ст. л.). Затем мясо плотно заворачивают в фольгу и запекают при 160 градусах два часа — медленный жар сохраняет сок внутри. Буженина с можжевельником: около 210 ккал на 100 г: белки — 19 г, жиры — 15 г, углеводы — 0 г.

Полезно: можжевельник обладает антибактериальными свойствами и улучшает пищеварение.

День 3. Вторник — теплый салат из запеченной свеклы с козьим сыром

Рецепт с непопулярным сочетанием: свекла (3 средних корнеплода) запекается целиком в соли до мягкости, затем нарезается дольками. Подается теплой с козьим сыром (80 г, раскрошить), грецкими орехами (30 г), листьями руколы и заправкой из апельсинового сока (2 ст. л.) и оливкового масла (1 ст. л.). Салат: около 130 ккал на 100 г: белки — 5 г, жиры — 8 г, углеводы — 10 г.

Полезно: свекла содержит бетаин, который защищает клетки печени и улучшает жировой обмен.

День 4. Среда — ленивые голубцы в томатно-имбирном соусе

Фарш свино-говяжий (400 г), рис (150 г, отварной), лук (1 шт.), яйцо (1 шт.), соль и перец формируют в шарики и тушат в соусе из томатной пасты (2 ст. л.), тертого свежего имбиря (1 ч. л.), чеснока (2 зубчика) и воды (300 мл) 40 минут на малом огне. Имбирь — нетипичный для голубцов ингредиент — дает пикантность и помогает пищеварению. Голубцы: около 160 ккал на 100 г: белки — 12 г, жиры — 7 г, углеводы — 12 г.

Полезно: имбирь стимулирует выработку пищеварительных ферментов, снижает вздутие.

День 5. Четверг — форель, запеченная в сене

Один из самых редких способов приготовления рыбы, пришедший из альпийской кухни: форель (1 шт., около 600 г) натирают морской солью (1 ч. л.), белым перцем и укропом, укладывают на слой сухого пищевого сена (продается в магазинах здорового питания), сверху укрывают еще одним слоем сена и запекают в форме под крышкой при 180 градусах 25 минут. Сено придает рыбе тонкий травяной аромат. Форель запеченная: около 148 ккал на 100 г: белки — 20 г, жиры — 8 г, углеводы — 0 г.

Полезно: форель богата омега-3 — жирными кислотами, которые снижают воспаление и поддерживают сердце.

День 6. Пятница — овощной крем-суп с пастернаком

Пасхальное меню на неделю не может обойтись без полезного супа. Пастернак — несправедливо забытый корнеплод, который делает второе блюдо бархатистым без добавления сливок. Понадобятся пастернак (300 г), картофель (200 г), морковь (1 шт.), лук (1 шт.), чеснок (2 зубчика), куриный бульон (800 мл), оливковое масло (1 ст. л.), соль и мускатный орех (щепотка). Все овощи обжаривают, варят до мягкости и пробивают блендером. Суп с пастернаком: около 75 ккал на 100 г: белки — 2 г, жиры — 3 г, углеводы — 10 г.

Полезно: пастернак содержит фолиевую кислоту и калий, поддерживает сердечно-сосудистую систему.

День 7. Суббота — пасхальные блинчики с медом и орехами

Завершение пасхальной недели — легкие блинчики на кефире. Понадобятся мука (пшеничная — 200 г), кефир (400 мл), яйца (2 шт.), сода (0,5 ч. л.), гашенная уксусом, соль (щепотка), сахар (1 ч. л.) и растительное масло (2 ст. л.). Подают с медом (1 ст. л.) и дроблеными грецкими орехами (20 г на порцию). Блинчики на кефире: около 195 ккал на 100 г: белки — 6 г, жиры — 6 г, углеводы — 28 г.

Полезно: кефир содержит пробиотики, которые нормализуют микрофлору кишечника после праздничного изобилия.

Меню на пасхальный стол и на всю последующую неделю строится по одному принципу: каждый «тяжелый» день чередуется с легким. Так желудок восстанавливается плавно, а праздник остается праздником — без дискомфорта и сожалений. Пейте достаточно воды, не пропускайте завтрак и помните: даже самая вкусная Пасха хороша в меру.

