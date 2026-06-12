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12 июня 2026 в 06:11

Зимой открываю банку и чувствую запах июня. Готовим клубничное варенье буквально за 5 минут

Фото: D-NEWS.ru
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Я не любитель возиться с заготовками, но это варенье готовлю каждое лето. Потому что реально быстро, а вкус — как будто только что сорвал ягоду с грядки.

Ингредиенты

Свежая клубника — 1 кг, сахар — 400 г.

Как готовлю

Сначала я тщательно мою клубнику под проточной водой и обязательно обсушиваю на бумажном полотенце. Затем удаляю плодоножки и пересыпаю ягоды в глубокую кастрюлю. Засыпаю все сахаром ровным слоем и отправляю в холодильник на 4–5 часов, чтобы клубника пустила сок.

Тем временем стерилизую банки любым удобным способом и даю им высохнуть. После этого ставлю кастрюлю на слабый огонь, довожу до кипения, снимаю пену шумовкой и варю ровно 5 минут. Сразу разливаю горячее варенье по банкам, закатываю и переворачиваю вверх дном на сложенное полотенце до полного остывания.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Самое сложное было удержаться и не съесть все сразу с ложки. Ягода осталась упругой, а сироп — густым, но не приторным. Удивило, что за 5 минут клубника не потеряла яркий летний вкус, а, наоборот, стала насыщеннее.

Проверено редакцией
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