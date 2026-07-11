Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
11 июля 2026 в 09:23

Тру чеснок на терке, беру паприку и картошку — биточки получаются вкуснее мясных: простой рецепт на ужин

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Картошка на ужин давно не ограничивается пюре или жареными ломтиками. Стоит добавить немного чеснока, паприки и сыра — и обычный гарнир превращается в аппетитные картофельные биточки с хрустящей корочкой и тягучей начинкой.

Домашние каждый раз думают, что внутри мясо, а потом просят приготовить еще одну порцию.

Для приготовления вам понадобится: картофель — 5 шт., яйца — 2 шт., кукурузный крахмал — 90 г, твердый сыр — 70 г, чеснок — 2 зубчика, паприка — 1 ч. л., хлебные крошки — для панировки, растительное масло — для жарки, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Картофель очистите, нарежьте и отварите до мягкости, затем полностью слейте воду и разомните в однородное пюре. Добавьте кукурузный крахмал, натертый на мелкой терке чеснок, соль, перец и половину паприки, хорошо перемешайте до плотной массы.

Сыр нарежьте небольшими брусочками. Из картофельного теста сформируйте лепешки, положите внутрь сыр и защипните края, придавая заготовкам форму биточков. Яйца взбейте с оставшейся паприкой, окуните в смесь каждую заготовку, затем обваляйте в хлебных крошках. Обжаривайте в хорошо разогретом масле до золотистой хрустящей корочки со всех сторон и сразу подавайте к столу.

Личный опыт

Автор Ольга Шмырева готовит такие биточки, когда хочется чего-то сытного без мяса. Чеснок делает вкус ярче, паприка придает аппетитный аромат, а расплавленный сыр внутри превращает простую картошку в настоящее удовольствие.

Проверено редакцией
Читайте также
Закуска из кабачков на зиму «Пава»: нравится, что готовится почти без масла и остается легкой — банки заканчиваются раньше огурцов
Общество
Закуска из кабачков на зиму «Пава»: нравится, что готовится почти без масла и остается легкой — банки заканчиваются раньше огурцов
Перестала просто жарить картошку: смешиваю с яйцами — получается легендарная испанская тортилья
Общество
Перестала просто жарить картошку: смешиваю с яйцами — получается легендарная испанская тортилья
Вместо теста беру молодой картофель: пицца без муки получается сочной, с хрустящей корочкой и исчезает первой
Общество
Вместо теста беру молодой картофель: пицца без муки получается сочной, с хрустящей корочкой и исчезает первой
Мешаю пекинку с фаршем и жарю бигусы: капустные биточки в нашей семье победили драники и котлеты
Общество
Мешаю пекинку с фаршем и жарю бигусы: капустные биточки в нашей семье победили драники и котлеты
Никакого жира и брызг: через 30 минут подаю кабачковую запеканку «Яичную» — идеальное сочетание, которое не перебивает вкус кабачков
Общество
Никакого жира и брызг: через 30 минут подаю кабачковую запеканку «Яичную» — идеальное сочетание, которое не перебивает вкус кабачков
готовка
ужин
картофель
биточки
сыр
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Речь о выживании России»: в Европе ответили на очередной выпад Каллас
Умер итальянский певец Пеппино Ди Капри
«Не жалею»: украинская биатлонистка ответила хейтерам после переезда в РФ
Производственный склад площадью 3 тысячи «квадратов» горит в Подмосковье
Армия России разбомбила предприятие по разработке тяжелых БПЛА в Киеве
Стало известно о задержке 23 рейсов в аэропорту юга России
Золотодобытчик утопил вездеход и теперь ждет помощи на крыше
Лантратова помогла семье умершего бойца СВО оформить выплаты
Женщина погибла при обстреле ВСУ Белгородчины
ВС России нанесли удары по ключевым для ВСУ портам
Девять человек оказались в больнице после ДТП в Татарстане
Карл III провел тайную встречу с детьми принца Гарри
«Для пропаганды сойдет»: в Киеве заявили о невозможности выпуска Patriot
«Политический террор»: Азаров рассказал о жертвах Зеленского на Украине
В Иркутске горе-гангстер напугал прохожих
Российские туристы почти сутки не могут уехать из Египта
В США подсчитали, сколько раз Трамп говорил о финале войны с Ираном
Перетираю зелень со специями — зимой кладу ложечку в горячее. Идеальная заготовка для супов, мяса и соусов
Apple подала в суд на OpenAI и двух бывших сотрудников
Небензя раскрыл, как остановить героизацию нацистов
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

«Украины больше нет»: Запад признал победу России
Мир

«Украины больше нет»: Запад признал победу России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.