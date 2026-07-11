Тру чеснок на терке, беру паприку и картошку — биточки получаются вкуснее мясных: простой рецепт на ужин

Тру чеснок на терке, беру паприку и картошку — биточки получаются вкуснее мясных: простой рецепт на ужин

Картошка на ужин давно не ограничивается пюре или жареными ломтиками. Стоит добавить немного чеснока, паприки и сыра — и обычный гарнир превращается в аппетитные картофельные биточки с хрустящей корочкой и тягучей начинкой.

Домашние каждый раз думают, что внутри мясо, а потом просят приготовить еще одну порцию.

Для приготовления вам понадобится: картофель — 5 шт., яйца — 2 шт., кукурузный крахмал — 90 г, твердый сыр — 70 г, чеснок — 2 зубчика, паприка — 1 ч. л., хлебные крошки — для панировки, растительное масло — для жарки, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Картофель очистите, нарежьте и отварите до мягкости, затем полностью слейте воду и разомните в однородное пюре. Добавьте кукурузный крахмал, натертый на мелкой терке чеснок, соль, перец и половину паприки, хорошо перемешайте до плотной массы.

Сыр нарежьте небольшими брусочками. Из картофельного теста сформируйте лепешки, положите внутрь сыр и защипните края, придавая заготовкам форму биточков. Яйца взбейте с оставшейся паприкой, окуните в смесь каждую заготовку, затем обваляйте в хлебных крошках. Обжаривайте в хорошо разогретом масле до золотистой хрустящей корочки со всех сторон и сразу подавайте к столу.

Личный опыт

Автор Ольга Шмырева готовит такие биточки, когда хочется чего-то сытного без мяса. Чеснок делает вкус ярче, паприка придает аппетитный аромат, а расплавленный сыр внутри превращает простую картошку в настоящее удовольствие.