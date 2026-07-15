Удар по «голове» отдела БПЛА ВСУ: успехи ВС РФ к утру 15 июля

Российские подразделения закрепились на плацдарме в районе населенного пункта Иволжанское в Сумской области и одновременно наступают западнее, перерезая маршруты снабжения Вооруженных сил Украины, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 15 июля?

Перерезали логистику ВСУ в Сумской области

По словам Марочко, российские бойцы также вышли к восточным окраинам Писаревки. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

«В основном мы сформировали неплохой плацдарм в районе населенного пункта Иволжанское, который находится юго-восточнее от Писаревки», — указал военный эксперт.

Плацдарм у Иволжанского, расположенного юго-восточнее Писаревки, позволяет развивать наступление сразу на нескольких направлениях. Западнее этого населенного пункта российские войска активно действуют по нарушению логистических цепочек противника.

Ударили по «голове» отдела БПЛА ВСУ

В ДНР ликвидировали начальника отдела БПЛА 3-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины подполковника Юрия Цицика, сообщил источник в российских силовых структурах. Уничтожение командного состава беспилотных подразделений ВСУ осуществляется планомерно, отметил собеседник.

«В ДНР уничтожен начальник отдела БПЛА 3-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины подполковник Цицик Юрий Игоревич. Начинал свою службу в Крыму, но в 2014 году сбежал к бандеровцам», — сказал он.

Поразили топливную инфраструктуру ВСУ

Вооруженные силы России поразили Морской торговый порт Южный в Одесской области, сообщило Минобороны РФ в канале на платформе МАКС. Атаке подверглись объекты, которые ВСУ использовали для разгрузки горюче-смазочных материалов, пять резервуаров с топливом и три сухогруза на рейде морской гавани.

Бойцы СВО ударили по судам при помощи беспилотников, отметили в ведомстве. Российская армия атаковала порт Южный высокоточным оружием воздушного базирования. Поражены резервуары с топливом для обеспечения военнослужащих. По данным МО РФ, удары проходили в течение дня.

За день сбили более 200 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 252 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Воздушные цели поражались над несколькими регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В оборонном ведомстве уточнили, что уничтожение дронов происходило в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Орловской, Рязанской и Ростовской областей, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и Республикой Адыгея. Кроме того, цели поражались над акваториями Азовского и Черного морей.

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