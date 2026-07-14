ВСУ пытают солдат и строят укрытия из трупов: новости СВО к вечеру 14 июля

ВСУ пытают солдат и строят укрытия из трупов: новости СВО к вечеру 14 июля

Российские войска уничтожили украинскую переправу через реку в ДНР, атаковали производителя компонентов для «Нептунов» и энергетические объекты, а ВСУ пытают сослуживцев и прячутся от дронов за их трупами. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 14 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Российская авиация разнесла украинскую речную переправу в ДНР

Российские военные уничтожили насыпную переправу Вооруженных сил Украины через реку Северский Донец в ДНР, применив авиабомбу ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщило Министерство обороны России. Цель обнаружили в ходе разведки в Краматорском районе у населенного пункта Маяки.

После обнаружения объекта командование приняло решение нанести удар Воздушно-космическими силами России. Переправа уничтожена, что было подтверждено средствами объективного контроля в реальном времени.

Авиабомбы ФАБ-500 Фото: РИА Новости

Энергетика Украины продолжает «таять» под натиском ВС России

Российские военные нанесли удары по топливно-энергетическим объектам и транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ. Также поражены места хранения и сборки беспилотников дальнего действия.

Кроме того, удары пришлись по пунктам временной дислокации украинских формирований и баз иностранных наемников. Всего поражены объекты в 148 районах.

Производитель компонентов для «Нептунов» в Киеве попал под удар российской армии

Российские военные нанесли удар по киевскому предприятию «Радиоизмеритель», которое являлось ключевым поставщиком электронных компонентов для украинских ракет, сообщило Министерство обороны России. Там изготавливались комплектующие для таких снарядов, как «Нептун-МД», FP-7, FP-9 и «Гром-2».

Завод также производил навигационно-посадочную аппаратуру. Кроме того, там изготавливались СВЧ-компоненты для авиации.

ВС России атаковали два судна в Одесской области

Российские военные нанесли мощный удар по танкеру, следовавшему из порта Черноморск в Одессу, сообщила пресс-служба российского военного ведомства. Для атаки применялись высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и беспилотные летательные аппараты.

Также поражены объекты в порту Южный, использовавшиеся для разгрузки топлива, и семь резервуаров с горюче-смазочными материалами для ВСУ. Кроме того, на контейнерном терминале в момент разгрузки уничтожен сухогруз с грузами военного назначения.

Украинские военные бросились врассыпную

Основные силы украинских подразделений оставили Красный Лиман в ДНР, сообщил начальник артиллерийской разведки 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным Кортес. В городе остались лишь разрозненные группы военных.

По словам офицера, оставшиеся солдаты прячутся в домах, смешиваясь с гражданским населением, что требует тщательной проверки и фильтрации. Разведчикам необходимо выявить их, изучить обстановку и передать точные данные командованию.

ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бойцы ВСУ использовали труп сослуживца против дронов

Украинские военные маскировали вход в блиндаж телом погибшего сослуживца, рассказал пленный из 425-го отдельного штурмового полка ВСУ Валерий Мазур. Так они пытались скрыть позицию от российских разведывательных дронов.

По словам военнослужащего, над небольшим входным отверстием было уложено тело убитого бойца. Это создавало иллюзию заброшенного укрытия, объяснил украинский солдат.

Масштабы пыток в ВСУ поразили военного эксперта

Власти Украины знают о систематических пытках и убийствах в рядах украинской армии, но не собираются ничего менять, рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. По словам эксперта, Киев сознательно отвлекает внимание общественности от происходящего.

Онуфриенко добавил, что преступления совершаются не только внутри армии. Жертвами произвола со стороны военных становятся и мирные жители.

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