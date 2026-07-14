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14 июля 2026 в 12:59

Раскрыты ужасающие масштабы потерь ВСУ

Минобороны России: армия Украины потеряла 1380 бойцов за сутки

ВС Украины в зоне СВО ВС Украины в зоне СВО Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Суточные потери Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции составили около 1380 военнослужащих, сообщило Министерство обороны России в МАКСе. Наиболее серьезный урон противнику нанесла группировка «Восток» — более 475 человек, за ней следуют «Центр» (свыше 330) и «Запад» (более 210).

В зоне ответственности группировки «Север» ВСУ потеряли до 160 солдат, говорится в сообщении. Потери противника в зонах ответственности группировок «Южная» составили до 140 бойцов, «Днепр» — до 65.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские войска продолжают попытки контратак в районе Константиновки ДНР, стремясь вернуть утраченные позиции. По его данным, удары наносятся по флангам в районах Новодмитровки и Долгой Балки.

Кроме того, в российских силовых структурах заявили, что украинские власти записывают погибших солдат 101-й бригады территориальной обороны в дезертиры. Такие случаи, по их данным, зафиксированы с бойцами, умершими в районе Уланово Сумской области. Киев также перебрасывает тыловые силы к Иволжанкскому.

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