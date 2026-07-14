ВСУ прикрывают свои потери дезертирством ТАСС: ВСУ скрывают свои колоссальные потери под видом дезертирства

Вооруженные силы Украины записывают погибших солдат 101-й бригады теробороны в дезертиры, пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По их данным, такие случаи зафиксировали с бойцами, которые умерли в районе Уланово Сумской области.

Родственники украинских националистов из состава 101-й отдельной бригады теробороны жалуются в соцсетях на колоссальные потери подразделения в районе Уланово, которые командование бригады пытается скрыть, записывая военнослужащих в дезертиры, — заявил собеседник ТАСС.

Силовики также отметили, что ВСУ перебрасывают дополнительные подразделения из тыла к Иволжанскому. Среди них — отряды беспилотных систем 118-й отдельной бригады теробороны.

До этого стало известно о попытке украинской армии вернуть ранее утраченные рубежи в Константиновке. По словам военного эксперта Андрея Марочко, попытки ВСУ взять город обратно не увенчались успехом. Он заявил, что вооруженные формирования били по флангам — в районах Новодмитровки и Долгой Балки. Активная фаза конфликта идет уже длительное время.