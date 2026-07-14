Вооруженные силы России ударили по топливо-энергетическим объектам Украины, сообщили в канале Минобороны РФ в МАКСе. Бойцы СВО также поразили транспортную инфраструктуру ВСУ.

Российская армия атаковала места хранения и сборки беспилотников дальнего действия. Кроме этого, войска ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Всего участники СВО поразили места в 148 районах.

В операции приняли участие оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия. Подразделения ударных беспилотников оказали поддержку в ударе по украинским объектам.

Ранее вооруженные силы России уничтожили насыпную переправу ВСУ через реку Северский Донец в Донецкой Народной Республике. Бойцы СВО использовали авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Солдаты обнаружили переправу во время разведки в Краматорском районе у населенного пункта Маяки.

Также российские военнослужащие ударили по танкеру, который направлялся из порта Черноморск в Одессу. Бойцы воспользовались высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.