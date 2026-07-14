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14 июля 2026 в 13:24

«Сидят, прячутся»: российский военный описал незавидное положение ВСУ в ДНР

Минобороны России заявило об отходе основных сил ВСУ из Красного Лимана

ВС Украины в зоне СВО ВС Украины в зоне СВО Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Основные силы украинских подразделений покинули Красный Лиман в Донецкой Народной Республике, сообщил начальник артиллерийской разведки 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным Кортес. По его словам, которые приводит пресс-служба Минобороны России, в городе остаются лишь отдельные группы военных.

Основная сила противника отошла, осталось там два-три человека в домах. И вот они сидят все, не знают, что делать. В домах прячутся, с гражданскими сливаются, то есть это все надо проверять, очень сильно фильтровать, и чтобы грамотную и правильную информацию подать командованию, это все нужно разведать, изучить и грамотно передать, — заявил Кортес.

До этого командир мотострелкового батальона 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Камчатка рассказал, что российские военнослужащие сталкивались у Красного Лимана в ДНР с иностранными наемниками ВСУ. Комбат сообщил, что российские бойцы находились в засаде, когда на них вышла группа иностранных наемников. По его словам, среди них были колумбийцы.

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