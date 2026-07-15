Ираку выдвинули условия для сотрудничества с США

Углубление торговых и оборонных связей между США и Ираком напрямую зависит от действий Багдада по укреплению суверенитета и разоружению проиранских вооруженных формирований, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет. Соответствующее заявление он сделал в ходе визита иракского премьер-министра Али аз-Зейди в Вашингтон 14 июля.

Хегсет написал, что Ирак должен взять под контроль ополченцев, связанных с Ираном, которые, по данным Пентагона, этой весной совершили более 600 атак на американский персонал. Также глава военного ведомства подчеркнул, что США ожидают от Багдада активной роли в борьбе с группировкой «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на фоне завершения международной операции «Непоколебимая решимость».

По словам Хегсета, именно безопасность внутри страны станет основой для полноценного партнерства. Премьер аз-Зейди в тот же день провел встречу с президентом США Дональдом Трампом, где обсуждались те же вопросы — безопасность и экономическая кооперация.

Ранее Трамп признал, что арабские монархии Персидского залива выступили против его идеи ввести американский сбор за проход судов через Ормузский пролив. Глава государства в ходе встречи с премьер-министром Ирака отметил, что считал эту инициативу хорошей идеей.