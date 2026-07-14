Арабские страны растоптали одну идею Трампа Трамп признал, что арабские страны не одобрили его план по Ормузскому проливу

Президент США Дональд Трамп признал, что арабские монархии Персидского залива выступили против его идеи ввести американский сбор за проход судов через Ормузский пролив, передает YouTube-канал Белого дома. Глава государства в ходе встречи с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди отметил, что считал эту инициативу хорошей идеей.

Я думал, что это хорошая идея, — сказал Трамп.

Ранее американский лидер заявил, что Вашингтон отказывается от идеи 20-процентной компенсации за проход судов через Ормузский пролив в пользу торговых сделок. По словам Трампа, страны Персидского залива будут подписывать с Соединенными Штатами различные соглашения, а пролив остается открытым для всех судов, кроме иранских.

Кроме того, президент США сообщил о введении «полной морской блокады» Ирана. Под ограничения подпадут суда, направляющиеся в иранские порты или перевозящие грузы, связанные с республикой.

Также эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что Соединенные Штаты планируют использовать оманское побережье для установления контроля над Ормузским проливом. При этом, по словам аналитика, ранее Вашингтон был готов решать спор с Тегераном дипломатическими методами.