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15 июля 2026 в 06:30

Бизнес-психолог ответила, как начать зарабатывать на изделиях ручной работы

Психолог Ишмурзина: без навыка делегирования нельзя запускать хендмейд-бизнес

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Запуск успешного хендмейд-бизнеса невозможен без развитого навыка делегирования, заявила NEWS.ru бизнес-психолог Фируза Ишмурзина. По ее словам, часто проблема низкого дохода у мастериц кроется не в конкуренции или отсутствии клиентов, а в неумении распределять ответственность как в быту, так и в рабочих процессах.

Женщины, создающие украшения, свечи, игрушки, одежду или предметы декора своими руками, часто мечтают превратить любимое дело в источник дохода. Но талант и качественный продукт сами по себе не гарантируют успешного бизнеса. Любой растущий проект рано или поздно требует делегирования. Сначала это упаковка заказов, бухгалтерия или доставка, затем производство, маркетинг и управление командой. Именно здесь чаще всего появляются внутренние ограничения: «Никто не сделает лучше меня», «Я потеряю качество», «Проще все сделать самой». Но подобные убеждения далеко не всегда говорят о высокой ответственности, — пояснила Ишмурзина.

Она добавила, что главным ресурсом для развития в данном случае становится правильно выстроенная система, в которой автор проекта перестает быть единственным ответственным за все. По словам эксперта, именно в этот момент любимое творчество перерастает из хобби в устойчивый бизнес, приносящий доход.

Делегирование — это не только управленческий навык, но и психологическая зрелость. Я рекомендую начать с простого упражнения. Выписать все задачи, которые за неделю были выполнены только вами: домашние дела, организационные вопросы, рабочие процессы. Затем честно ответить на вопрос: какую из этих задач уже сегодня можно доверить другому человеку? Именно с этого начинается переход от хобби к предпринимательству. Освобождая даже несколько часов в неделю, женщина получает возможность заниматься тем, что действительно развивает бизнес: стратегией, продвижением, созданием новых продуктов и общением с клиентами. Таким образом, главный ресурс для развития хендмейд-бизнеса — это не дополнительное время, а правильно выстроенная система, — заключила Ишмурзина.

Ранее психолог Дарья Сальникова заявила, что мужчины и женщины переживают кризис по-разному, поскольку первые чаще становятся жертвами социальной гонки. По ее словам, даже желание завести детей у мужчин чаще связано именно с окружением.

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