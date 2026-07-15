Психолог рассказала о травмах, которые мешают зачатию

Воспоминания о травматических событиях, таких как авария или послеродовая депрессия, могут мешать зачатию, заявила NEWS.ru психолог Анастасия Процветова. По ее словам, к негативным факторам также зачастую относятся измены и недостаток доверия между партнерами.

Причина, препятствующая зачатию, не всегда связана только с состоянием тела. Иногда таким фактором может становиться и психика. Травма — это событие, в котором человек столкнулся с непереносимым чувством. Это перегруженный по заряду опыт, в котором психике пришлось искать доступный способ защиты. Эффективная защита, выбранная тогда, сохраняется и используется, распространяясь на все схожие ситуации. Первая группа — это события, где было задействовано наше тело: от насилия и аварий до физической перегрузки. Например, потеря беременности или тяжелая послеродовая депрессия могут запечатлеться как что-то невыносимо тяжелое, — пояснила Процветова.

Она подчеркнула, что проблема может заключаться не только в самом событии, но и в выводах, которые человек сделал. По словам психолога, фраза мужа «роди мне наследника» или первая неудачная попытка забеременеть могут активировать страх снова не оправдать ожидания.

Если ребенок видел, что после рождения младших братьев или сестер он потерял внимание родителей, то во взрослом возрасте внутри может жить страх: «Когда появляется ребенок — любовь исчезает». Хотя обстоятельства уже другие, психика может продолжать защищать от повторения старого травмирующего опыта. Беременность — это всегда история пары. И если в отношениях уже была сильная боль: измена, потеря доверия, отсутствие поддержки в тяжелый момент — этот опыт тоже может оставлять след. Например, женщина, раз столкнувшись с ситуацией предательства, будет подсознательно бояться заходить в беременность, которая делает ее уязвимой и зависимой, — добавила Процветова.

Она отметила, что на эмоциональное состояние могут влиять и семейные истории: утраты детей, сложные роды, преждевременная кончина родителей. При этом, по словам специалиста, иногда человек несет не только свои страхи, но и переживания, переданные ему предыдущими поколениями.

Ранее психолог Анастасия Кардиакос заявила, что в нездоровых отношениях человек теряет доверие к себе. По ее словам, это часто сопровождается насмешками, упреками и обесцениванием.